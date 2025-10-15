OFICIAL Pe ce stadion se joacă meciul inedit Dinamo - CS Dinamo din Cupa României: ”Familia Dinamo”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cele două echipe se vor întâlni în prima etapă din faza grupelor competiției.

Meciul dintre Dinamo (Superligă) și CS Dinamo (Liga 2) din prima etapă a grupelor Cupei României se va disputa pe 28 octombrie, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală.

”FAMILIA DINAMO

CS Dinamo vs FC Dinamo se joacă pe Arcul de Triumf

Meciul dintre CS Dinamo (Liga 2 Casa Pariurilor) și Dinamo Bucuresti (Superliga), contând pentru prima etapă în grupele Cupei României Betano, se va disputa pe Arena Arcul de Triumf din Capitală.

Duelul inedit propus de actualul format al acestei competiții a fost programat marți, 28 octombrie, ora 21:00”, a anunțat CS Dinamo Fotbal pe pagina oficială de Facebook a divizionarei secunde.

Ce i-a spus Mircea Lucescu lui Cătălin Cîrjan, după convocarea la echipa națională

Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce i-a spus Mircea Lucescu după ce l-a selecționat în lotul pentru meciurile cu Moldova și Austria. 

Cîrjan este unul dintre oamenii de bază de la Dinamo și este într-o formă excelentă în acest start de sezon din Superliga. Mircea Lucescu a luat decizia de a-l chema pe mijlocașul lui Dinamo în lotul lărgit pentru meciurile cu Moldova și Austria.

Cîrjan a explicat că se aștepta la o convocare în naționala mare în urma formei bune pe care o traversează.

Mijlocașul lui Dinamo a dezvăluit faptul că a fost primit cu brațele deschise la națională de Mircea Lucescu, iar antrenorul a recunoscut că îl simpatizează.

„Sincer să fiu, aşteptam acest lucru, pentru că am simţit că am avut evoluţii bune, am muncit foarte mult şi abia aşteptam să vină acest moment.

Am ajuns săptămâna trecută la naţională, domnul Lucescu m-a primit foarte bine, mi-a spus că îi place de mine, că am calităţi foarte bune şi vă daţi seama că să aud acest lucru de la unul dintre cei mai mari antrenori din lume a fost ceva extraordinar pentru mine, mi-a dat multă încredere. Am mai îmbrăcat tricoul naţionalei la juniori, altfel e la seniori.

Da, se simte altfel. E o altă emoţie, simţi că reprezinţi România la toate nivelurile de vârstă, dar mai ales la echipa mare este ceva unic, un sentiment unic şi sunt mândră că am debutat la naţională”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform Orange Sport.

