"Nu mi-a placut echipa in finala! Doar de ei doi, atat!" Becali, primul mesaj pentru noul antrenor: "I-am zis clar"

Becali se bucura de trofeul castigat de FCSB. Nu mai viseaza la milioanele de la UEFA pentru participarea in grupele europene, ci se gandeste la bonusul incasat pentru victoria din Cupa.

FCSB a castigat 400 000 de euro dupa 1-0 cu Sepsi, spune Becali. Pe langa premiul FRF, in valaore de 150 000 de euro, FCSB mai aduna si din clauzele sponsorilor 250 000. Becali spune ca n-a facut el schimbarile la pauza meciului si ca Toni Petrea are mana libera din partea lui pentru moment. Vrea doar ca fotbalistii sa fie fortati la antrenamente.

"Am luat 400 000 pentru victoria din seara asta, sunt buni si astia, nu? Nu-i mare lucru. De la sponsori avem 100 000... se aduna. Nu fac eu schimbar, antrenorul face. Nu prea am vorbit cu Toni Petrea, la Vintila era ascultare. Nu-i impun schimbari. Stai sa vedem! Nu ma bag deocamdata. Am zis doar sa faca antrenamentele astfel incat sa adoarma jucatorii cand ajung acasa. Cand pun prietenele mana pe ei sa le zica jucatorii sa-i lase in pace", a spus Becali la Digisport.

Pentru patronul FCSB, actualul sezon e incheiat: "Nu ma mai intereseaza meciurile astea care urmeaza, sa faca ce vor! Nu ma bag, sa faca Petrea si Neubert ce vor ei. Nu ma mai intereseaza. Ce sa fac eu? Gata, la revedere! Jucam serios cu CFR, e ceva normal. Ce, tre' sa spun eu? Gata, sa faca ce vor. S-a termnat sezonul pentru mine. Ce vor ei, aia sa faca. Nu-mi pasa!"

Man si Morutan au fost remarcatii lui Becali in finala de Cupa. Primul a decis partida cu golul din repriza a doua, in timp ce Morutan a fost omul cu pasele de assisturile spectaculoase. Inclusiv golul a plecat de la el.

"Nu prea mi-a placut echipa in seara asta. Doar de Man mi-a placut si de Morutan. Coman a mai miscat in repriza a doua. Man tot face ceva si cand joaca echipa prost, n-ai ce sa-i zici. A dat gol azi, a jucat si bine. Am luat trofeul, am luat bani, avem asigurate cupele europene. gata. De ce sa le dau prima? 400 000 de euro la mine in buzunar, nu le dau lor. Strangem bani pentru zile negre. Pana in septembrie, salariile sunt la jumatate", a comentat Becali.