"Nu e normal la nivelul asta!" Toni Petrea isi cearta jucatorii dupa ELIMINAREA din Cupa Romaniei! Ce le reproseaza

FCSB a ratat calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa infrangerea cu 1-0 in fata lui Dinamo.

La finalul partidei din Stefan cel Mare, antrenorul Toni Petrea s-a declarat dezamagit de faptul ca jucatorii sai au incasat inca un gol din faza fixa, in al doilea meci consecutiv.

Tehnicianul ros-albastrilor a vorbit si despre schimbarile pe care le-a facut in echipa si despre evolutiile fotbalistilor sai, comentand si modul in care echipa a fost afectata dupa transferul lui Dennis Man la Parma.

"Este o infrangere dureroasa mai ales ca este al doilea meci in care nu marcam, in care pierdem dintr-o faza fixa si sunt dezamagit. Trebuie sa tratam mai serios si mai concentrati toate fazele la meciurile viitoare. Nu e normal la nivelul asta sa luam gol dintr-o faza fixa.

Toti jucatorii care fac parte din lot daca sunt aici au valoare si trebuie sa o demonstreze atunci cand e nevoie de ei. Am avut incredere, nu pot sa spun ca n-am facut un meci bun, dar am ratat destul de mult din nou, nu am avut concentrarea necesara si luciditate in fata portii si asta a fost istoria acestui meci...

Cupa Romaniei a fost mereu un obiectiv, dar a fost o perioada aglomerata, cu foarte multe meciuri. Acum nu ne ramanem decat sa ne concentram pe toate partidele din campionat pentru a nu mai pierde nimic. Nu cred ca miscarile din teren afecteaza jocul nostru pentru ca mobilitatea pe care mi-o doresc, dinamica jocului permite jucatorilor sa le afle pe alte pozitii tocmai pentru a putea ajunge in preajma careului advers si a finaliza.

Nu am reusit sa marcam cand am avut ocazia si am intrat intr-un joc de lupta... Daca privim lucrurile asa, putem spune ca transferul lui Dennis e o pierdere, dar chiar si dupa plecarea lui Man ne-am creat ocazii, dar n-am reusit sa marcam. Si inainte ne cream ocazii si nu reuseam sa marcam, si acum facem acelasi lucru.

Am asteptari mari de la toti jucatorii, vreau sa se autodepaseasca, sa le creasca valoarea prin evolutiile pe care le au, incercam sa le aducem un plus la pregatire si vrem sa progreseze.

Sper sa nu fie un moment foarte dificil, dar cand pierzi doua meciuri nu e placut, nu-mi place sa pierd si nu sunt bucuros, dar ramane sa discutam si sa tragem concluziile pe care trebuie sa le tragem", a declarat Toni Petrea la finalul partidei din Cupa Romaniei.