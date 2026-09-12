Daniel Oprița, invitat să plece de la Steaua după eșecul cu FC Bihor

Daniel Oprița, invitat să plece de la Steaua după eșecul cu FC Bihor Liga 2 Cum îl numește AS47 pe Daniel Oprița, antrenorul aflat de peste cinci ani pe banca Stelei
SPORT.RO
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Steaua București a bifat un nou eșec usturător în Liga 2, scor 0-3 pe terenul lui FC Bihor, iar antrenorul Daniel Oprița a vorbit deschis despre o eventuală plecare.

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Din articol

Formația roș-albastră traversează o perioadă neagră în eșalonul secund, ajungând pe ultimul loc al clasamentului. Sâmbătă, steliștii au cedat fără drept de apel la Oradea, încasând trei goluri de la Nik Jermol (43), Ioan Filip (64) și Florian Haită (88). Fără victorie în primele șapte etape, echipa a adunat doar două puncte, fiind într-o situație critică. Din același tablou face parte și rivala CS Dinamo, care ocupă penultimul loc, cu trei puncte, după ce a pierdut în fața celor de la Concordia Chiajna, scor 2-5.

Presiune uriașă din partea suporterilor

Daniel Oprița a susținut că fanii i-au cerut demisia încă din etapele precedente și a ținut să reamintească sacrificiile personale pe care le-a făcut pentru menținerea echipei pe linia de plutire în toți acești ani.

„Fanii ne-au spus după meciul cu Suceava să facem ceva, că ne ducem în Liga 3. Noi nu avem nicio treabă cu Liga 2. Suntem așa, ne plimbăm pe aici. A primit secundul meu, Fane, mesaj: «Aveți grijă să nu ajungem să ne certăm». Cumva, adică să plecăm… La echipa asta, în șapte ani, am ținut-o în viață. Putea echipa asta să fie în Liga 3 de mult. Am și luat bani aici, că am muncit, dar am și dat din ei ca să pot aduce un jucător, să iau un bilet de avion. Pot confirma cu fapte. Am vorbit cu sponsori. Sunt aici antrenor. Băiatul acela care mă sună nu mi-a dat niciun euro. Nu am contract cu el. Eu aștept să vină clubul”, a spus Daniel Oprița.

  • Daniel oprita
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Daniel Oprița, detalii despre transferul încercat de Steaua București / Foto: Sport Pictures.
Daniel Oprița
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Daniel Oprița / Foto - Gabriel Chirea
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Clauzele care blochează despărțirea

Dezamăgit de lipsa de susținere financiară și de atitudinea critică a publicului, antrenorul a punctat că este dispus să renunțe imediat la banca tehnică, dar este ținut pe loc de detaliile contractuale și așteaptă o decizie din partea conducerii clubului.

„Mie nici când am promovat nu mi s-a dat niciun euro, deși aveam în contract sume destul de bune. Acum lumea mă înjură. Când am promovat echipa asta din Liga a 4-a? Mulți jucători din Liga 1 sunt aduși de mine în România. Mi se spune să fac cumva să plec de la echipă. Nu e problemă, plecăm. Dar când am vrut să plec am avut niște clauze în contract. M-au ținut pe loc. Plec și acum, dar am clauze în contract. Dacă vine domnul comandant să îmi zică acum să plec, eu plec. E o situație grea”, a transmis tehnicianul roș-albaștrilor.

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