Daniel Oprița, invitat să plece de la Steaua după eșecul cu FC Bihor

Formația roș-albastră traversează o perioadă neagră în eșalonul secund, ajungând pe ultimul loc al clasamentului. Sâmbătă, steliștii au cedat fără drept de apel la Oradea, încasând trei goluri de la Nik Jermol (43), Ioan Filip (64) și Florian Haită (88). Fără victorie în primele șapte etape, echipa a adunat doar două puncte, fiind într-o situație critică. Din același tablou face parte și rivala CS Dinamo, care ocupă penultimul loc, cu trei puncte, după ce a pierdut în fața celor de la Concordia Chiajna, scor 2-5.

Presiune uriașă din partea suporterilor

Daniel Oprița a susținut că fanii i-au cerut demisia încă din etapele precedente și a ținut să reamintească sacrificiile personale pe care le-a făcut pentru menținerea echipei pe linia de plutire în toți acești ani.

„Fanii ne-au spus după meciul cu Suceava să facem ceva, că ne ducem în Liga 3. Noi nu avem nicio treabă cu Liga 2. Suntem așa, ne plimbăm pe aici. A primit secundul meu, Fane, mesaj: «Aveți grijă să nu ajungem să ne certăm». Cumva, adică să plecăm… La echipa asta, în șapte ani, am ținut-o în viață. Putea echipa asta să fie în Liga 3 de mult. Am și luat bani aici, că am muncit, dar am și dat din ei ca să pot aduce un jucător, să iau un bilet de avion. Pot confirma cu fapte. Am vorbit cu sponsori. Sunt aici antrenor. Băiatul acela care mă sună nu mi-a dat niciun euro. Nu am contract cu el. Eu aștept să vină clubul”, a spus Daniel Oprița.