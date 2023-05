Meciul s-a dus până în prelungiri, însă tabela a rămas la fel: 0-0. Astfel, totul s-a decis la loteria penalty-uri, care, în cele din urmă, a fost câștigată de Sepsi OSK, în urma unor parade fantastice realizate de Niczuly.

Niczuly a apărut la flash-interviu cu trofeul în brațe: „Finalele nu se joacă bine, se câștigă”

După meci, Niczuly a apărut cu trofeul în brațe și a remarcat faptul că, alături de antrenorul cu portarii de la Sepsi OSK, s-a antrenat pentru loviturile de departajare.

„E un sentiment aparte. E un trofeu foarte greu, nici nu pot să-l țin. Ne bucurăm. E un moment istoric la Sfântu Gheorghe. Am făcut un meci prost, după părerea mea, dar și cum am spus-o și la conferința premergătoare meciului, finala nu se joacă bine, se câștigă. Ne bucurăm că am adus cupa la Sfântu Gheorghe. Am scris istorie de două ori la rând. Am arătat că și la o echipă mică, dacă e organizare, se poate face performanță. Acum ne pregătim bine pentru sezonul următor.

Așa e în fotbal. Mi-a ieșit în seara asta. Astăzi chiar ciudat. Antrenorul de portari a presimțit că vom ajunge la penalty-uri. Am făcut ședințe cu el și, dacă nu mă înșel, vreo două ore ne-am uitat la tot lotul Universității, cine ar putea fi executant. Unde au șutat. Și am făcut așa, procentual, unde vor șut și ne-a ieșit în seara asta.

Este unic în istoria clubului să jucăm trei finale în ultimii patru ani, dar trebuie să trecem la nivelul următor și să nu ne mulțumim cu puținul. Și în sezonul următor, obiectivul clubului va fi calificarea în play-off-ul competiției și să facem mai mult decât în acest an. Am făcut doar cinci puncte, dar am spus-o și în alte conferințe că au fost meciuri pe muchie de cuțit. Fiecare meci pierdut putea fi și o victorie. Nu a fost să fie. Trebuie să pregătim foarte bine sezonul următor

Asta nu cred că e o întrebare pentru mine. Nu știu nimic, habar n-am. Trebuie să întrebați conducerea clubului. Domnul Bergodi a făcut performanță, a adus trofee la club. Și conducerea trebuie să ia în considerare acest lucru. Am câștigat două Cupe ale României și o Supercupă”, a spus Niczuly, după meci.

