La finalul meciului, Bernd Storck a ținut să puncteze faptul că Sepsi OSK avea nevoie de cele trei puncte pentru a se apropia de zona de play-off a Superligii. Acum, covăsnenii se află la trei lungimi de FC Hermannstadt, locul șase în campionat.

Bernd Storck, dezamăgit după remiza cu ”U” Cluj: ”Misiune grea”

De asemenea, antrenorul lui Sepsi OSK a mai precizat că în repriza secundă a făcut schimbări tactice, iar elevii săi au evoluat mai bine decât în prima parte a meciului. Cu toate acestea, trupa din Sfântu Gheorghe a rămas fără victorie în fața clujenilor în acest sezon.

”Am avut mari așteptări de la acest meci, am vrut să câștigăm, pentru că era ca o finală pentru noi. Aveam nevoie de cele trei puncte. Dacă vedeți prima repriză, nu am făcut cel mai bun joc, nu am jucat ca de obicei. Cluj ne-a făcut misiunea grea, s-au apărat foarte bine și nu am găsit drumul spre poartă.

În a doua repriză am făcut câteva schimbări tactice și am stat mai bine, am controlat mai bine meciul. În final, nu am înscris și nu am câștigat, dar Cluj are o echipă bună, se bate la play-off. Toată lumea este dezamăgită.

Am jucat mai ofensiv și am practicat un joc mai orientat spre benzi în a doua repriză. Asta e problema noastră, că nu am înscris. Nu e vina numai atacanților, toată lumea trebuie să-și asume responsabilitatea și să găsim drumul spre poartă.

Ai nevoie de puncte ca să ai succes. Dar acum, e foarte multă presiune din afară, nu e așa ușor. Este foarte dificil pentru toată lumea să intre în play-off. 4-5 echipe pentru locurile de play-off, campionatul e foarte competitiv”, a spus Bernd Storck după meci.

În urma confruntării, ”U” Cluj a rămas pe locul nouă cu 35 de puncte. Ardelenii au înregistrat până acum opt victorii, 11 rezultate de egalitate și opt înfrângeri, după 27 de etape.

De cealaltă parte, Sepsi OSK se situează pe locul 10 cu 34 de puncte. Nouă victorii, șapte remize și 11 eșecuri au însemnat elevii lui Bernd Storck.