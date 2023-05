Alex Chipciu, dezamăgit după ce U Cluj a pierdut Cupa! Unde vrea să joace din sezonul următor

Imediat după finala pierdută la loviturile de departajare, Alex Chipciu (34 de ani) a tras primele concluzii.

Fostul internațional s-a arătat dezamăgit, mai ales că U Cluj a avut șansa de a câștiga în fața lui Sepsi, dar Ze Gomes a ratat. Chipciu a dezvăluit că a ajuns la final de contract cu actuala sa echipă și a lăsat de înțeles că și-ar dori să rămână și din sezonul următor.

Alex Chipciu: ”Asta e viața, n-avem ce face!”

„Am fost foarte aproape, am avut lovitură decisivă să câștigăm. Eu personal nu sunt dezamăgit, dacă nu meritam să jucăm această finală eram dezamăgit. Ca joc am fost superiori lor. Ăsta e fotbalul, nu poți să câștigi mereu.

Momentele astea te întăresc, clar. Sperăm să mai ajungem aici. Mă gândeam puțin mai devreme că aveam o parte din ei care spuneau că am fost acolo, m-am gândit la ocazii. Viața e făcută din momente grele și zece la sută momente frumoase. Alea zece la sută n-au fost cu noi în seara asta. Ăsta e fotbalul, n-avem ce face.

Am ratat și eu penalty-uri. Am ratat penalty-ul cu Ludogoreț. Asta e viața, n-avem ce face! Clar, suporterii noștri sunt fabuloși. Un mare merit în parcursul nostru din acest an îl au ei. În deplasare am avut ceva probleme, nu pot să vorbesc despre sezonul viitor, mie mi se termină contractul. Am discutat cu oamenii de aici, m-am simțit foarte bine. Să vedem în zilele următoare”, a spus Alex Chipciu.

Sepsi OSK - 'U' Cluj 0-0 (5-4 d.l.d.)

Finala Cupei României s-a decis la loteria penalty-urilor, după ce niciuna dintre cele două competitoare la trofeu nu au reușit să marcheze în timpul regulamentar, dar nici în prelungiri.

Niczuly a salvat trei lovituri de la 11 metri și a adus câștigătoarei en-titre a doua cupă consecutivă! Partida dintre Sepsi OSK și 'U' Cluj s-a disputat la Sibiu, pe Stadionul Municipal.