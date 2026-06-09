FC Nera Bogodinț, echipă dintr-un sat cu doar 94 de locuitori, conform ultimului recensământ oficial, a devenit campioana județului Caraș-Severin și va participa astfel în barajul pentru promovarea în Liga 3.

În ultima etapă a sezonului din Liga 4, Nera Bogodinț a remizat, 0-0, cu principala rivală la titlu, CSM Caransebeș, rezultat suficient pentru adjudecarea titlului de campioană județeană.

Derby-ul s-a disputat pe Stadionul „Mircea Chivu” din Reșița.

Nera Bogodinț este antrenată de Cristian Todea, fotbalist cu peste 200 de meciuri în prima ligă

”Ne așteptam să fie un meci greu, știam că vom întâlni un adversar bun. Am avut două meciuri cu CSM Caransebeș, în campionat și în Cupa României, și știam că este o echipă construită pentru atac.

Cu atât mai mare este meritul nostru că nu am primit gol. Vă spun sincer că am pregătit acest meci pentru victorie, dar, până la urmă, am reușit să ne atingem scopul.

Sunt foarte mândru de băieții mei și vreau să-i felicit pentru ceea ce au realizat. Am reușit, din luna ianuarie, să continui munca începută de acești băieți.

Suntem mândri că suntem campioni județeni și în acest sezon, dar suntem conștienți că urmează un baraj la fel de greu. Sărbătorim și începem să ne gândim la barajul pentru promovarea în Liga 3”, a declarat antrenorul Cristian Todea, citat de publicația locală Caraș Online.

Todea are și doi stranieri la echipă: Babatunde și Ndoye

Todea (47 de ani) este un fost fotbalist de prima ligă (peste 200 de meciuri ca mijlocaș defensiv), care a jucat la UTA Arad sau Gaz Metan Mediaș, dar și în străinătate pentru Mantova (Italia) și Bellinzona (Elveția).

În derby-ul cu CSM Caransebeș, la Nera au jucat titulari și doi stranieri, fundașul central nigerian Odejobi Toheeb Babatunde (21 de ani) și mijlocașul ofensiv senegalez Mouhamed Ndoye (23 de ani).

Foto: FC Nera Bogodinț