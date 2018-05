Cum pregateste Mangia finala Cupei: "Asta ar fi cea mai mare greseala pe care o putem face!" Craiova - Hermannstadt e duminica, ora 21:00, la ProX

Craiova - Hermannstadt, finala Cupei Romaniei, e in direct duminica seara, ora 21:00, la ProX.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

"Una e sa castigi un trofeu cu o echipa obisnuita cu trofeele si alta e sa castigi cu o echipa care nu a mai obtinut un trofeu de 25 de ani. Ar fi cea mai mare greseala pe care o putem face: sa credem ca va fi un meci usor pentru ca jucam contra unei echipe din liga a doua. O finala e o finala. Nu exista niciun fel de presiune, cred ca va fi foarte frumos sa jucam pe un asemenea stadion, cu o asemenea atmosfera.

Gardos nu este in lot. Briceag este suspendat. Bic si Popov vor lipsi si ei

Nu vreau sa vorbesc despre viitorul meu. Am contract. Nici nu vreau sa ma gandesc de luni incolo. Mai departe, orice discutie se incheie si spun ca am un contract. Echipa a mers foarte bine in acest sezon, probabil ca asta a fost si unul dintre motivele pentru care am semnat prelungirea. Bineinteles, din sezonul urmator speram sa reusim mai mult.

Sunt curios sa vad ce se va intampla in Craiova daca vom castiga trofeul. In ceea ma priveste, eu imi voi felicita jucatorii", a declarat Devis Mangia.

Cei doi antrenori sustin conferintele de presa dinaintea finalei. Primul care va vorbi este Devis Mangia, antrenorul Craiovei.