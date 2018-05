Baluta si Mitrita pot pleca dupa finala Cupei! Va fi nebunie pe National Arena: "S-au vandut 30.000 de bilete!" Cati suporteri vin de la Craiova

Craiova viseaza la un nou trofeu la finala cu AFC Hermannstadt de duminica seara.

Presedintele celor de la CSU Craiova se asteapta la o finala de Cupa Romaniei spectaculoasa! Partida va fi duminica de la ora 21.00 la Pro X. Meciul cu Hermannstadt va fi precedat de finala Cupei Romaniei la Under 19, Steaua - Dinamo, ce va avea loc de la ora 17.00 si va fi transmis de asemenea de Pro X.

"Sper ca la nivelul spectacolului nu o sa va dezamagit, mai ales ca luni e zi de sarbatoare. In momentul de fata, armata alb-albastra are vreo 25.000 de oameni astazi. Vreo 16.000 dintre acestea au fost luate din Craiova, restul din Bucuresti. Duminica Bucurestiul va fi alb-albastru, dar frumos, civilizat. Cu totii avem un gand: sa aducem Cupa la Craiova.



Nimic nu este usor, nimic nu trebuie tratat cu superficialitate, toti cei care s-au crezut invingatori inainte de a se juca meciul sau care si-au ales adversarul la tragerile la sorti au avut ulterior surprize. Trebuie tratat meciul cu maxima responsabilitate. Sa nu uitam ce echipe au fost eliminate de catre Hermannstadt, FCSB-ul a pierdut cu 3-0. In acelasi timp este o echipa pe care o consideram deja colega de liga, si-a castigat dreptul acesta pe teren si la anu' va fi echipa de prima liga.



Cred ca va fi un adevarat regal fotbalistic. In primul rand, vrem sa aducem Cupa la Craiova, sa fim o echipa. Daca vreun jucator din punct de vedere individual va straluci, conform politicii noastre - nu renuntam la mai mult de un jucator pe sezon - insa vom incerca sa punem in locul lui un jucator de cel putin aceeasi calitate, indiferent daca cel care pleaca se numeste Mitrita, Baluta sau Bancu.



Nu e vorba ca mizam noi pe un numar mare de spectatori, sunt cifre exacte. Aseara erau 30.000 de bilete vandute. In Peluza Nord se vandusera 7.000 de bilete in Craiova si 9.000 de bilete in stadion - deci 16.000 de bilete erau cele cumparate cu mijloc de transport catre Bucuresti, un tren special, autocare. La meciul cu Milan, au venit la Severin din Craiova 12.000 de oameni cu masini mici" a spus Marcel Popescu la Pro X.