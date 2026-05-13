Suporterii ambelor echipe au afișat, înainte de începutul partidei, coregrafii impresionante cu referințe către trecutul cluburilor favorite.
Coregrafii memorabile la „U” Cluj - Universitatea Craiova
Fanii Universității Craiova au transmis un mesaj de impact pentru elevii lui Filipe Coelho: „Oblemenco. Luptăm în numele lui...”.
La rândul lor, susținătorii „șepcilor roșii” au afișat mai multe tricouri istorice cu mesajul: „Ecouri din trecut”.
Atmosferă spectaculoasă înainte de „U” Cluj - Universitatea Craiova
Înaintea duelului decisiv pentru trofeu, fanii ambelor echipe au făcut o atmosferă demnă de o finală pe străzile din Sibiu.
Suporterii Universităților Cluj și Craiova au creat un adevărat spectacol, așa cum se poate vedea în imaginile surprinse de reporterul Sport.ro și Pro TV prezent la fața locului.
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a fost alături de suporterii echipei sale în gara din Sibiu.
Echipele de start
- „U” Cluj (4-3-3): Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Drammeh, Bic, Nistor - Macalou, Lukic, El Sawy
- Rezerve: Lefter, Codrea, Trică, Capradossi, O. Mendy, Stanojev, Postolachi, G. Simion
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Băsceanu, Etim, Baiaram
- Rezerve: Goncalves, F. Ștefan, A. Crețu, Anzor, Al Hamlawi, M. Rădulescu, Mogoș, Teles, D. Matei
- Antrenor: Filipe Coelho