Portarul Universității Craiova a transmis că el și coechipierii săi își doresc să cucerească și titlul. Popescu a avertizat că meciul de duminică din Bănie dintre același echipe va fi foarte greu.

Laurențiu Popescu: „Ne dorim foarte mult și campionatul”

„Vă mulțumesc frumos pentru felicitări! Ne doream foarte mult acest trofeu. Este și prima mea finală din carieră și ne doream foarte mult să câștigăm acest meci. Acum o să ne concentrăm pentru meciul de duminică, când o să fie altfel, o să fie foarte greu.

Mă bucur că într-un final am ghicit colțul. Mă bucur că am câștigat și trebuie să ne bucurăm în seara asta. Mă duc și eu imediat lângă ei (n.r.- să sărbătorească alături de coechipieri).

Ne dorim foarte mult și campionatul. Să fie anul nostru și să fie eventul nostru! După 35 de ani îl așteptăm și sperăm ca publicul să fie cum a fost în seara asta să fie și duminică, să ne bucurăm de încă un trofeu”, a declarat Laurențiu Popescu, la flash-interviuri, la televiziunea Digi Sport.

