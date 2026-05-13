Portarul Universității Craiova a transmis că el și coechipierii săi își doresc să cucerească și titlul. Popescu a avertizat că meciul de duminică din Bănie dintre același echipe va fi foarte greu.
Laurențiu Popescu: „Ne dorim foarte mult și campionatul”
„Vă mulțumesc frumos pentru felicitări! Ne doream foarte mult acest trofeu. Este și prima mea finală din carieră și ne doream foarte mult să câștigăm acest meci. Acum o să ne concentrăm pentru meciul de duminică, când o să fie altfel, o să fie foarte greu.
Mă bucur că într-un final am ghicit colțul. Mă bucur că am câștigat și trebuie să ne bucurăm în seara asta. Mă duc și eu imediat lângă ei (n.r.- să sărbătorească alături de coechipieri).
Ne dorim foarte mult și campionatul. Să fie anul nostru și să fie eventul nostru! După 35 de ani îl așteptăm și sperăm ca publicul să fie cum a fost în seara asta să fie și duminică, să ne bucurăm de încă un trofeu”, a declarat Laurențiu Popescu, la flash-interviuri, la televiziunea Digi Sport.
Caseta meciului
- „U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiş, Chipciu - Bic, Drammeh (D. Codrea 84') - Macalou (Capradossi 60'; Stanojev 81'), Nistor (O. Mendy 83'), El Sawy (A. Trică 60') - Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi
- Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Carlos Mora, T. Băluţă (Samuel Teles 68'), Cicâldău (Mekvabishvili 57'), Bancu (Fl. Ştefan 112') - Băsceanu (David Matei 68'), Baiaram (Al. Creţu 83') - Etim (Al Hamlawi 57'). Antrenor: Filipe Coelho
- Cartonaşe galbene: Mikanovic 43', Chipciu 102', Bic 105' / Cicâldău 18', Samuel Teles 105'
- Arbitri: Marian Barbu - Marius Marica, Marius Badea
- Arbitri VAR: Iulian Dima - Cristina Trandafir
- Au transformat loviturile de departajare: Bic, Lukic, Chipciu, Mendy, Trică / Al Hamlawi, Mora, Teles, Romanchuck, Mekvabishvili
- A ratat: Iulian Cristea