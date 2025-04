Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară de la ora 20:30 în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, în semifinalele Cupei României. La capătul celor 90 de minute, CFR Cluj s-a calificat în finală, unde va da peste FC Hermannstadt.



Gică Hagi, mai sec ca vinul după umilința de la Cluj: ”Nu am fost o echipă. Prea multe greșeli”



Gică Hagi i-a felicitat pe cei de la CFR Cluj în urma confruntării din Gruia și a evidențiat că elevii săi au greșit prea mult. Antrenorul Farului a fost extrem de sec la flash-interviu și nu a vrut să vorbească nici de eurogolul lui Denis Alibec și nici de debutanți.



”Felicitări CFR. Au fost conectați. Noi am luat gol în secunda 30. Am revenit. Apoi am luat imediat gol. E greu. Dar asta e. Trebuie să uităm cât mai repede, că nu avem timp și ne așteaptă meciuri importante.



Scorul, dureros, nedureros, felicităm CFR-ul. Ei au făcut un meci bun. Noi nu am fost o echipă. Ofensiv am jucat doar o pasă, două. Și defensiv, la fel. Greșeli prea multe. Dar asta e. Trebuie să ne concentrăm la campionat.



(n.r. întrebat despre golul lui Alibec) Supărarea e mare din partea tuturor așa că rămânem după un meci în care nu am făcut față. Sunt dezamăgit că nu am făcut față CFR-ului. Sper ca de mâine să ne revenim”, a spus Gică Hagi după meci.