Fortes, in conflict cu Gica Hagi la meciul de Cupa! Atacantul portughez a URLAT la antrenorul Viitorului: "Nu poti sa faci asa ceva!"

Viitorul a castigat pe terenul Craiovei si are prima sansa la calificarea in finala Cupei Romaniei.

Universitatea Craiova a pierdut in 4 zile sperantele la event in acest sezon - infrangerea cu FCSB din campionat o lasa intr-o situatie dificila in ceea ce priveste titlul, iar esecul cu Viitorul pe teren propriu in semifinalele Cupei Romaniei, scor 1-2, o duce intr-o situatie aproape imposibila in tentativa de a-si apara trofeul castigat anul trecut.

Titular in ambele partide, Carlos Fortes nu a reusit sa marcheze vreun gol si a intrat intr-un conflict cu Gica Hagi in timpul partidei de joi seara. Hagi l-a criticat pentru cuvintele spune pe atacantul portughez.

"Niciodata un jucator nu poate sa intre in conflict cu un antrenor. Cum si jucatorii mei, daca faceau un lucru ca acesta, ma duceam si le spuneam.

El trebuie sa joace, a venit in Romania sa joace fotbal, sa faca bine si sa-l felicitam, e un jucator bun, dar nu poţi sa intri in comentarii cu antrenorul. Iti depasesti rolul pe care-l ai. I-am zis ca el trebuie sa joace, nu trebuie sa vorbeasca” a spus Gica Hagi dupa partida la Telekom Sport.

Sursa foto: Facebook Universitatea Craiova