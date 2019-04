CRAIOVA - VIITORUL 1-2 | "E o victorie mare!" Reactia lui Hagi dupa victoria in Cupa cu Craiova: "In fotbal trebuie sa lupti, sa dai totul!"

Viitorul a invins detinatoarea Cupei Romaniei la ea acasa!

Meciul tur al celei de-a doua semifinale a Cupei Romaniei a fost castigat cu 2-1 de Viitorul lui Gheorghe Hagi.

Houri si Rivaldinho au anulat golul marcat rapid de capitanul oltenilor, Bancu, inca din minutul 5.

Dupa meci, Gheorghe Hagi a laudat prestatia echipei sale in a doua repriza, a spus ca Rivaldinho joaca din de in ce mai bine, insa nu crede ca lucrurile sunt decise.

"O victorie mare. Craiova e o echipa foarte buna care ne-a dominat la inceput. Erau mai clari, mai limpezi. Apoi, la pauza am adus ce trebuie si am echilibrat lupta. In fotbal trebuie sa lupti, sa faci totul. Ambele echipe au facut un joc bun.

Acum putem vorbi si despre al doilea meci, de la Constanta, care o sa fie un meci greu, dar acum suntem fericiti.

Ii stiam, stiam cum trebuie sa presam, cum trebuie sa ne asezam in teren. Ne-am echilibrat in a doua repriza si am invins.

Am vorbit cu Calcan, sunt zile in care nu esti in joc, azi nu era in ritm. A trebuit sa-l schimb si asta este. Rivaldinho creste de la meci la meci, fotbal stie.

Am lot, poate si asta conteaza. Am crezut in ei, le-am dat sanse. Si cu Astra veti vedea la fel, fiecare trebuie sa aiba sansa lui. Mai greu mi-a fost astazi sa vad pe cine las afara.

Nu e nimic jucat. Sunt doua meciuri, asta e Cupa, sunt rezultatele imprevizibile. Noi trebuie sa ne concentram, avem niste meciuri atat de tari. E frumos!

Ce e frumos, de acum incolo o sa vina. Muncim mult, producem, copiii au crescut mari, ne mandrim cu ei! Multi dintre ei vor ajunge la nivel competitiv, la echipe bune", a spus Gheorghe Hagi la finalul partidei, la DigiSport.