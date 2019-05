FINALA CUPEI ROMANIEI | Hagi, SCOS din minti dupa golul primit de la Alibec! Decizia complet neasteptata pe care a luat-o la pauza

Gica Hagi n-a fost multumit de modul in care portarul Cojocaru a tratat lovitura libera care a dus la golul de 1-0 marcat de Astra.

Reusita lui Alibec l-a cos din poarta pe Cojocaru la pauza! Hagi a decis sa-l schimbe pe goalkeeperul care a fost prima optiune in acest sezon. In locul sau a intrat Tordai.



Cojocaru l-a suparat pe Hagi atat cu modul in care a alcatuit si coordonat zidul din faza sa, cat si cu reactia tardiva de la gol.

FULLSCREEN Galerie Foto

/













Tweet Citeste si: