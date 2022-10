Filmul eliminărilor din UTA Arad - FCSB! Patru jucători trimiși la cabine în 11 minute

FCSB a încheiat meciul în opt oameni, după ce Rachid Bouhenna, Risto Radunovic și Octavian Popescu au fost eliminați. UTA a rămas în 11 oameni, cel eliminat fiind Andrei Chindriș, care a fost rezervă.

Filmul eliminărilor din UTA Arad - FCSB

Primul care a plecat mai devreme la vestiare a fost Bouhenna, care a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 83, pentru tragere de timp. L-a urmat Andrei Chindriș, în minutul 87.

Aflat pe bancă, centralul Cojocaru i-a arătat un cartonaș galben, iar imediat a venit și cel de-al doilea, după ce fundașul a aplaudat ironic decizia arbitrului.

În minutul 90+1 a ajuns și Radunovic la vestiare, după ce a oprit un atac periculos al arădenilor cu un fault. Muntenegreanul nu a protestat și a plecat direct la vestiare.

În minutul 90+4 a primit și Tavi Popescu un ”roșu”, după o intrare întârziată. Din acea lovitură liberă, UTA a reușit să marcheze golul egalizator, prin Virgiliu Postolachi.

Nicolae Dică: ”Benga trebuia să ia patru cartonașe galbene, nu două!”

„Am făcut un joc bun, am reușit să revenim după ce am fost conduși. Important e că băieții au avut reacție. Am avut posesie bună, trebuia să atacăm mai mult. Defensiv, UTA nu ne-a pus dificultăți prea mari, i-am băgat în joc după ce am luat primul cartonaș roșu.

În general, nu comentez arbitrajul, dar în seara asta nu a fost OK. Radunovic ia roșu... Benga trebuia să ia patru cartonașe galbene, nu două!. Sunt nervos, dar ăsta e fotbalul. Păcat că în minutul 90+7 nu am putut să respingem și să nu luăm golul”, a spus Nicolae Dică.