Nicolae Dică a răbufnit după UTA - FCSB 2-2: „Sunt nervos, dar ăsta e fotbalul” Ce l-a deranjat pe antrenor

Într-un meci în care FCSB a văzut trei cartonașe roșii (Bouhenna 83', Radunovic 88' și Tavi Popescu '90+4), Nicolae Dică a arătat vizibil afectat după meci, unde a evidențiat faptul că arbitrajul nu a fost în regulă la această partidă.

„Am făcut un joc bun, am reușit să revenim după ce am fost conduși. Important e că băieții au avut reacție. Am avut posesie bună, trebuia să atacăm mai mult. Defensiv, UTA nu ne-a pus dificultăți prea mari, i-am băgat în joc după ce am luat primul cartonaș roșu.

În general, nu comentez arbitrajul, dar în seara asta nu a fost ok. Radunovic ia roșu... Benga trebuia să ia patru cartonașe galbene. Sunt nervos, dar ăsta e fotbalul. Păcat că în minutul 90+7 nu am putut să respingem și să nu luăm golul.

Bouhenna a făcut un joc foarte bun, păcat că a luat acel cartonaș roșu. Nu am văzut tot ce s-a întâmplat la aceeași fază. A primit două cartonașe galbene în 20 de secunde.

La Radunovic... Trebuia să fie fault la Musi înainte. La Tavi... Am înțeles că nici nu era de galben. În fine.

(n.r. Andrei Vlad) Da, într-adevăr, este un portar care a avut momente foarte bune la Steaua, acum a venit Târnovanu care i-a luat fața, dar el se antrenează bine. I-am spus că în momentul în care am nevoie de el îl bag, să se antreneze.

Mi-a plăcut atitudinea echipei, mi-a plăcut curajul lor. Că au încercat să joace, păcat că nu am reușit să câștigăm. Dacă nu luam încă un cartonaș roșu, puteam să câștigăm (n.r. râde).

Avem obiectivul în campionat să câștigăm, avem trei victorii în ultimele trei jocuri, suntem pe un drum bun. Astăzi în cupă trebuia să câștigăm, UTA nu ne-a pus probleme.

Orice jucător până în iarnă trebuie să încerce să dea totul pe teren.

Va fi un meci greu (vs Sepsi), important pentru noi, ne-am apropiat de play-off, cu două jocuri mai puține. Dacă reușim să câștigăm acest joc, intrăm în zona de play-off și e numai bine”, a spus Dică după meci.

În următoarea partidă, FCSB-ul se va întâlni cu Sepsi OSK în Superligă. Meciul este programat luni, 24 octombrie, de la ora 21:00 și va putea fi urmărit LIVE TEXT pe www.sport.ro!