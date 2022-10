Adrian Șut, primul meci la FCSB după două luni! Concluziile mijlocașului după 2-2 cu UTA Arad

Adrian Șut (23 de ani) a evoluat pentru FCSB pentru prima oară după două luni, după ce a absentat din cauza unei accidentări. Mijlocașul a tras concluzii după întâlnirea de la Arad.

Adrian Șut, primul meci după două luni la FCSB

”Știam că o să fie o partidă dificilă, știam că o să fie și o presiune din partea fanilor. Un final despre care nu știu ce să zic, am luat un gol pe final și asta a fost tot. M-am simțit bine, mă bucur că am putut să joc, am dat tot ce am putut, când se apelează la mine sper să joc cât de bine pot. 'Mister' mă vede la antrenament, când o să considere că sunt sută la sută, o să-mi zică.

N-avem ce să facem, trebuie să analizăm ce am făcut greșit pe final de meci. O să analizăm mâine la vizionare, nu cred că ne afectează. O să vedem ce avem de făcut”, a spus Adrian Șut.

UTA Arad - FCSB 2-2. Meci cu patru eliminări și gol la ultima fază

UTA Arad a deschis scorul în minutul șapte al meciului prin tânărul Rareș Pop. FCSB a restabilit egalitatea în finalul primei părți din penalty, prin Radunovic, și a preluat conducerea în primele minute ale reprizei secunde după execuția superbă a lui Rădăslăvescu.

FCSB a încheiat meciul în opt oameni, după ce Bouhenna, Radunovic și Octavian Popescu au fost eliminați. La ultima fază a meciului, Postolachi l-a învins pe Vlad cu un șut din interiorul careului și a stabilit scorul final, 2-2.

