Fostul patron de la Poli Timișoara a analizat situația tensionată dinaintea „dublei” decisive dintre Universitatea Craiova și FCSB. Primul episod se consumă în această seară, de la ora 20:30, în grupele Cupei României, o partidă care găsește trupa roș-albastră într-o poziție delicată în clasament.

Iancu este de părere că deși echipa lui Gigi Becali are capacitatea de a câștiga oricând, situația actuală indică o superioritate a lotului echipei lui Mihai Rotaru.

„FCSB este singura forță fotbalistică care, dacă este motivată, poate învinge Craiova și în culcare și în sculare. La rândul ei, Craiova poate învinge pentru că are un lot mai complet și pe alocuri, mai valoros decât FCSB și sigur oltenii sunt motivați s-o facă. Este pentru prima dată când Becali este inferior lui Rotaru. Vorbim de cifrele din clasament și Cupă”, a notat Marian Iancu pe contul său de Facebook.

Scenariul de coșmar pentru campioană

Omul de afaceri a avansat un scenariu complicat pentru bucureșteni. Acesta anticipează o victorie a FCSB-ului în meciul de astăzi din Cupă, dar un eșec în partida de campionat ce va urma. O astfel de desfășurare ar putea arunca FCSB în play-out, o situație rară pentru gruparea roș-albastră, dar care nu o scoate din calculele cupelor europene.

„Eu vă sfătuiesc să nu pariați pentru că totul este posibil. Eu merg totuși pe FCSB în Cupă și Craiova în campionat. Asta înseamnă că participarea în play-off a celor de la FCSB ar fi pusă sub semnul întrebării. Dar câștigarea play-out-ului ar însemna totuși pentru Becali posibilitatea unui baraj pentru Europa. Vedem azi și comentăm la cald!”, a mai transmis Iancu.