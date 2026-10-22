Cupa României continuă cu etapa a 2-a. Această fază a competiției aduce în prim-plan meciuri extrem de interesante, iar formațiile aflate în faza grupelor doresc să acceadă în fazele superioare.

Nicolae Grigore, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB

FCSB face parte din grupa C, unde se mai află Csikszereda, FC Bihor, Corona Brașov, Gloria Bistrița și FC Argeș. După victoria aplicată piteștenilor, echipa patronată de Gigi Becali va da peste Gloria Bistrița.

Totuși, cu doar o săptămână înainte meciului din Cupa României, Gloria Bistrița a decis să își demită antrenorul. Înțelegerea cu Nicolae Grigore, dar și cu staff-ul său, a ajuns la final.

„Colaborarea dintre CS Gloria Bistrița și stafful tehnic al echipei de fotbal format din Nicolae Grigore – antrenor principal, Ionuț Mazilu – antrenor secund, Andrei Tămași – preparator fizic și Ciprian Petre – delegat, s-a încheiat!

Dincolo de munca de pe teren, fiecare colaborare înseamnă oameni, experiențe și momente care rămân. Apreciem contribuția fiecăruia dintre ei și le suntem recunoscători pentru timpul și energia investite în culorile echipei noastre.

Le dorim multă sănătate, împliniri pe plan personal și cât mai multe reușite în toate provocările profesionale care vor urma”, s-a arătat în comunicatul oferit de Gloria Bistrița.