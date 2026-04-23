Una dintre marile absente de la Cupa Mondială este Italia. Squadra Azzurra a ratat calificarea la turneul final după ce a pierdut meciul de baraj cu Bosnia la loviturile de departajare, lucru ce a provocat un scandal uriaș în ”Cizmă”, care a culminat cu demisia președintelui federației, Gabriele Gravina, dar și a selecționerului Gennaro Gattuso.
GALERIE FOTO
Cupa Mondială se apropie cu pași iuți. Turneul final se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.
Diletta Leotta și-a ales favoritele la Cupa Mondială
În absența Italiei, Diletta Leotta a recunoscut că va susține la Cupa Mondială echipele antrenate de selecționeri italieni. Astfel, pe lista preferințelor jurnalistei au apărut naționale precum Brazilia, antrenată de Carlo Ancelotti, Uzbekistan, antrenată de Fabio Cannavaro, dar și Turcia, antrenată de Vincenzo Montella.
Turcia a eliminat România în primul meci de baraj, scor 0-1, partidă la care Mirea Lucescu s-a aflat pe banca tehnică la doar câteva zile înainte de decesul legendarului antrenor.
În plus, Leotta a dat de înțeles că îi va ține pumnii și Germaniei. Loris Karius, partenerul său de viață, este german.
”Voi ține mereu cu Italia și, prin urmare, voi susține și echipele naționale antrenate de italieni. Pe lângă Brazilia lui Carlo Ancelotti, și Turcia lui Vincenzo Montella, precum și Uzbekistanul lui Fabio Cannavaro.
Voi ține și cu acei jucători pe care îi cunosc, i-am intervievat și i-am văzut muncind din greu în Serie A.
Și apoi mai e Germania. Cine știe de ce... (n.r. râde. Karius este german)”, a spus Diletta Leotta într-un interviu acordat Gazzetta dello Sport.
