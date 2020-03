CUPA ROMANIEI | Poli Iasi - Universitatea Craiova 20:30 | Oltenii vor cu orice pret sa se califice in semifinale! Poli Iasi vrea revansa dupa infrangerea din campionat! Echipele de start

Urmarim si comentam impreuna Poli Iasi - Craiova pe www.sport.ro si facebook sport.ro

Echipele de start:

Poli Iasi: Rusu - Cabral, Frasinescu, Klimavicius, Serban - De Iriondo, Breeveld, Horsia - Gradinaru, Luckassen, Cristea

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Ivan, Acka, Dielna, Vatajelu - Nistor, Cosic, Cicaldau - Mihaila, Popescu, Barbut

Poli Iasi primeste vizita celor de la Univeristatea Craiova in sferturile Cupei Romaniei, la 18 zile dupa ce Craiova s-a impus tot pe terenul celor de la Iasi cu scorul de 5-2. Formatia antrenata de Mircea Rednic a intreurpt seria infrangerilor in campionat dupa ce au reusit sa scoata un egal pe terenul celor de la Sepsi, iar in aceasta seara isi doresc cu orice pret revansa dupa esecul umilitor din Liga 1.

De partea cealalta, Universitatea Craivoa vine dupa victoria de pe teren propriu in fata celor de la Gaz Metan Medias, in play-off, insa isi doresc cu orice pret sa castige Cupa, in conditiile in care finala competitiei va avea loc pe Ion Oblemenco.



"E un meci de Cupa important. Ne asteapta un meci destul de dificil, vom vedea ce formula vor timite ei in teren. Important este cum vor aborda jocul. Trebuie sa fim concentrati pentru fiecare joc, nu exista o alta modalitate de a castiga. Doar sa dai totul in teren ai sanse sa castigi", a declarat Corneliu Papura, la conferinta de presa dinaintea meciului.