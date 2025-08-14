CSO Băicoi, echipă din Liga 3 antrenată de fostul dinamovist Vali Lazăr, a eliminat divizionara secundă Chindia Târgoviște din Cupa României și s-a calificat astfel în play-off-ul competiției.

David Brăilă (15) și Florinel Sandu (87) pentru gazde, respectiv Alexandru Stan (54) și Raul Neagu (90+6) pentru oaspeți au înscris în timpul așa-numit regulamentar, iar lovitura de grație de pe stadionul Liliești-Băicoi a dat-o Narcis Țânțaru, care a marcat golul victoriei și al calificării în minutul 102.