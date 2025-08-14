VIDEO Țânțaru de la Băicoi a eliminat Chindia din Cupă! ”O echipă de taximetriști”

Ț&acirc;nțaru de la Băicoi a eliminat Chindia din Cupă! &rdquo;O echipă de taximetriști&rdquo; Cupa Romaniei
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Surpriză în turul 3 al Cupei României.

CSO Băicoi, echipă din Liga 3 antrenată de fostul dinamovist Vali Lazăr, a eliminat divizionara secundă Chindia Târgoviște din Cupa României și s-a calificat astfel în play-off-ul competiției.

David Brăilă (15) și Florinel Sandu (87) pentru gazde, respectiv Alexandru Stan (54) și Raul Neagu (90+6) pentru oaspeți au înscris în timpul așa-numit regulamentar, iar lovitura de grație de pe stadionul Liliești-Băicoi a dat-o Narcis Țânțaru, care a marcat golul victoriei și al calificării în minutul 102.

”Victorie uriașă în fața Chindiei Târgoviște și calificare în play-off-ul Cupei României Betano! 🤩✅

⚪️🔵Hai CSO Băicoi!”, a postat după succes gruparea din județul Prahova.

Antrenorul Vali Lazăr, după calificarea echipei CSO Băicoi în play-off-ul Cupei

Vali Lazăr - antrenor CSO Băicoi

Rezultatele din turul 3 al Cupei României

Marți, 12 august, ora 17:30

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj 0-2 FC Bihor Oradea

ACS Viitorul Arad 1-3 CSC Dumbrăvița

Miercuri, 13 august, ora 17:30

CSM Pașcani 1-2 ACS FC Șoimii Gura Humorului

AFC Viitorul Onești 1-2 CS Sporting Liești

AS FC Agricola Borcea 1-0 CS Gloria Băneasa

SC Popești-Leordeni 1-2 CS Afumați

CS Tunari 1-2 SC FC Voluntari

CSM Râmnicu Sarat 3-4 AFC Metalul Buzău

CSO Băicoi 3-2 AFC Chindia Târgoviște

ACS L.P.S. H.D. Clinceni 0-1 CS Dinamo București

ACS Oltul Curtișoara 1-4 CSM Slatina

CS Vulturii Fărcășești 3-2 SCM Râmnicu Vâlcea

ACS Muscelul Aro Câmpulung 0-2 AFC Câmpulung – Muscel 2022

CSM Unirea Alba Iulia 2-0 CSC 1599 Șelimbăr

CSM Jiul Petroșani 0-2 ACS FC Corvinul Hunedoara 1921

SSU Politehnica Timișoara 1-0 ACSM Reșița

CS Sănătatea Servicii Publice 1-0 ACS Mediaș 2022

CS Gheorgheni – VSK Gyergyó 1-5 Clubul Sportiv Gloria Bistrița

CSM Sighetu Marmației 3-4 CSM Olimpia Satu Mare

Ora 19:00

CSM Cetatea Turnu Măgurele 1-6 CS Concordia Chiajna

Joi, 14 august, ora 17:30

ACS FC Bacău  – ACSM Ceahlăul Piatra Neamț

Programul Cupei României

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Info: FRF

Foto: CSO Băicoi

