CFR a facut contestatie si vrea sa castige meciul cu Botosani la "masa verde"! Reactia lui Iftime: "Nu am emotii! Aseara aveam, acum avocatii abia asteapta!"

CFR a pierdut meciul de Cupa cu Botosani, insa se poate califica la "masa verde".

Clujenii fac apel la un paragraf de regulament care prevede ca echipele trebuie sa aiba 6 jucatori crescuti la nivel national. Botosani a avut doar 5 la meciul de aseara si, cel mai probabil, moldovenii vor pierde partida cu 0-3.

"Ce va putem spune in acest moment este faptul ca exista o sesizare facuta de CFR Cluj in urma meciului de aseara, sesizare care va fi pe masa Comisiei de Disciplina la urmatoarea sedinta!", a fost reactia FRF, potrivit DigiSport.

Valeriu Iftime, patronul celor de la Botosani, a declarat ca nu se teme ca echipa sa va pierde la "masa verde".



"Nu am emotii ca am putea pierde meciul la masa verde. Aseara avem, dar acum am mai consultat regulamentele! Vom contesta decizia, avocatii abia asteapta! Nu ar fi insa o mare pierdere daca vom rata calificarea!", a declarat Iftime la ProX.