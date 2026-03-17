În colaborare cu partenerii media şi creatorii competiţiei, acest parteneriat va oferi publicului mai multe modalităţi de a se bucura de turneu, precizează forul mondial.

Acest acord inovator oferă partenerilor media o platformă puternică pe canalele lor de YouTube, unde fanii vor putea urmări viitorul eveniment sportiv. Aceasta include posibilitatea de a publica momente importante extinse, imagini din culise, clipuri scurte şi conţinut video la cerere care să atragă publicul de pe YouTube, pentru a-şi extinde acoperirea şi gradul de implicare.

Pentru prima dată în istoria competiţiei, partenerii media vor avea opţiunea de a transmite în direct primele 10 minute ale fiecărui meci pe canalul lor de YouTube, permiţând fanilor să simtă energia încă de la primul fluier. În plus, partenerii media vor putea transmite integral un număr de meciuri pe canalul lor de YouTube, atrăgând publicul global şi promovând modalităţile prin care se pot urmări mai multe meciuri din competiţie. Partenerii media vor avea, de asemenea, mai multe oportunităţi de a-şi monetiza conţinutul de pe YouTube.

Acest parteneriat va oferi fanilor modalităţi noi de a urmări competiţia, punând la dispoziţie conţinut premium pe canalul oficial de YouTube al FIFA.

Pentru a pregăti publicul pentru turneu, în cadrul acestui parteneriat va fi disponibil pe canalul de YouTube al FIFA şi conţinut din Arhiva Digitală a FIFA – inclusiv meciuri complete din trecut şi multe alte momente emblematice din istoria acestui sport.

„FIFA este încântată să întâmpine YouTube în calitate de platformă preferată pentru Cupa Mondială FIFA 2026. Prin punerea în valoare a conţinutului premium al FIFA şi prin deschiderea de noi oportunităţi pentru partenerii media şi creatori, acest acord va atrage fanii din întreaga lume într-un mod fără precedent”, a declarat secretarul general al FIFA, Mattias Grafström.

FIFA şi YouTube vor colabora pentru a oferi unui grup global de creatori YouTube acces fără precedent la Cupa Mondială. Această perspectivă unică a creatorilor, care include poveşti umane, analize tactice şi acţiune din culise, va aduce perspective noi care vor da viaţă turneului legendar pe măsură ce acesta se desfăşoară.

news.ro.