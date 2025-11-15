Tricolorii au condus Bosnia prin golul lui Daniel Bîrligea din minutul 17, după o fază superbă creată de Mihăilă și Chipciu, însă gazdele au întors rezultatul în partea a doua.



Dzeko a egalat în minutul 49, după un șut deviat de Marius Marin, iar Esmir Bajraktarevic a dublat avantajul cu o execuție splendidă în vinclu, în minutul 80.



Finalul a fost și mai dureros: Denis Drăguș a fost eliminat pentru o intrare violentă, iar Tabakovic a stabilit scorul final, 3-1, în prelungiri.



Eșecul îi scoate definitiv pe tricolori din cursa pentru locul 2 în Grupa H. România, indiferent de rezultatul cu San Marino, va merge la baraj pe ruta Ligii Națiunilor.



Austriecii a „explodat” după eșecul României cu Bosnia: „Puteau să ne ajute!”



Jurnaliștii austrieci au taxat prestația tricolorilor, supărați că România nu a reușit să o încurce pe Bosnia, un rezultat care ar fi trimis Austria direct la Cupa Mondială.



„România putea face un uriaș favor echipei noastre, dar nu a fost suficient de decisivă în fața porții înainte de pauză și s-a prăbușit după eliminarea lui Drăguș. Bosnia a jucat o repriză secundă excelentă și victoria nu e nemeritată”, au scris austriecii de la derstandard.at.



Dacă România câștiga, Austria ar fi mers matematic la Cupa Mondială. Acum, austriecii sunt obligați să joace un meci decisiv cu Bosnia. Un eșec i-ar trimite la baraj!



Clasamentul Grupei H

