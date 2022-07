Evident, niciun jucător care este convocat la echipa națională, oricare ar fi ea, pentru un turneu mondial nu este un fotbalist de slabă calitatea, dar nici nu trebuie neapărat să fie clasă mondială.

Uneori, jucătorii se strecoară în echipe și își urmăresc echipa progresând de pe bancă, doar pentru a fi chemați ca urmare a unei accidentări sau pentru a primi câteva minute pe măsură ce secundele ultimului joc scad.

Aici, aruncăm o privire la nouă jucători cărora încă nu ne vine să credem că au ajuns pe teren în cel mai important meci de pe planetă.

Cristoph Kramer (Finala Cupei Mondiale din 2014)

Nu ne amintim ca Cristoph Kramer să fi jucat în finală Cupei Mondiale, dar aparent nici el nu își amintește.

După ce a jucat doar o dată în toate meciurile dinaintea finalei împotriva Argentinei, ca rezervă în minutul 109 în optimile de finală, Kramer a primit postul de titular după ce Sami Khedira a fost accidentat la încălzire.

Dar la doar 14 minute de la începerea partidei, a suferit o coliziune cu Ezequiel Garay și a fost grav lovit. Inițial i s-a permis să joace, dar mai târziu s-a apropiat de arbitru pentru a-l întreba dacă joacă finala Cupei Mondiale. Arbitrul i-a spus lui Phillip Lahm și Kramer a fost înlocuit în minutul 32.

„Nu îmi amintesc prea mult din acel joc”, a spus el pentru ziarul german Die Welt.

„Nu țin minte absolut nimic despre prima repriză. M-am gândit mai târziu că am părăsit jocul imediat după lovitură. Nu am idee cum am ajuns la vestiare, nu îmi aduc aminte nimic altceva. În mintea mea, jocul începe din a doua repriză”, a mai adăugat neamțul.

Edson Braafheid (Finala Cupei Mondiale din 2010)

Echipa olandeză care a ajuns în finala din 2010 împotriva Spaniei nu a fost plină de nume foarte celebre. În timp ce toți au obținut un număr mare de selecții, jucători precum John Heitinga, Joris Mathijsen, Eljero Elia nu au impresionant niciodată la nivel de club la fel cum au făcut-o la echipa națională.

Totuși, cel mai neașteptat nume care s-a aflat pe teren la finala Cupei Mondiale din 2010 a fost, cu siguranță, Braafheid.

În vara anului 2010, tocmai revenise dintr-un împrumut destul de nereușit la Celtic, după ce Tony Mowbray, managerul care l-a adus în februarie, a fost demis în martie.

Braafheid a intrat pe teren în minutul 105, dar nu a avut nici o atingere notabilă, ci maxim o lovitură de cap.

Alou Diarra (Finala Cupei Mondiale din 2006)

Zero apariții pentru Bayern Munchen timp de doi ani între 2000 și 2002. Zero apariții pentru Liverpool timp de trei ani între 2002 și 2005. Dar o apariție de pe bancă în finala Cupei Mondiale din 2006 în locul lui Patrick Vieira.

Diarra a activat de 44 de ori pentru Franța și a jucat în Liga Campionilor pentru Bordeaux, dar pentru fanii lui Bayern și Liverpool, acesta a fost un adevărat pierde-vară.

Kleberson (Finala Cupei Mondiale din 2002)

Nu numai că Kleberson a câștigat Cupa Mondială cu Brazilia, dar a fost unul dintre jucătorii remarcabili ai turneului și și-a câștigat un transfer la Manchester United.

Cu toate acestea, strălucirea lui la turneul din Japonia și Coreea s-a datorat probabil faptului că se afla la jumătatea sezonului cu clubul brazilian Atletico Paranaense și într-o condiție fizică de vârf, în timp ce majoritatea jucătorilor din jurul său sufereau efectele unei lungi campanii de epuizare după un sezon european încărcat.

În 2020, Djemba-Djemba a spus pentru Bettingapps: „Îmi amintesc de un meci din Liga Campionilor de pe Old Trafford, am intrat în vestiar și Roy Keane țipa la Kleberson. I-a spus: „Trebuie să te trezești! Trebuie să dai totul, trebuie să fii implicat! De ce nu vrei să joci? Tocmai ai câștigat Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat? Trebuie să joci mai bine!”

După 30 de jocuri în două sezoane pentru United, l-a lăsat pe Kleberson să meargă la Besiktas.

Stephane Guivarc’h (Finala Cupei Mondiale din 1998)

Guivarc'h a fost cel mai implicat om al Cupei Mondiale, a jucat în șase dintre cele șapte meciuri ale Franței la Cupa Mondială 98.

Totuși, acesta nu a marcat niciun gol la turneu, dar totuși antrenorul francez Aime Jaquet a început cu el în finală în fața lui Christophe Dugarry, Thierry Henry sau David Trezeguet.

La acea vreme, el era legitimat la Newcastle, fiind adus de Kenny Dalglish pentru 8 milioane de lire sterline în ianuarie a acelui an. A jucat patru meciuri, marcând o singură dată la debut, înainte ca Ruud Gullit să sosească în vară și să-l lase pe bancă pentru tot restul sezonului.

Guivarc'h a fost vândut în noiembrie la Rangers cu o pierdere de 4,5 milioane de lire sterline. În ceea ce privește cariera sa internațională, palmaresul său arată: 14 selecții, un gol și o medalie de câștigător al Cupei Mondiale.