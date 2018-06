Povestea incredibila a ARBITRULUI GUNOIER de la Mondial! 25 de ani a curatat orasul in care traieste, acum va sta cu ochii pe Neymar si Griezmann

Un arbitru de tusa de la Campionatul Mondial are o poveste cu totul si cu totul fantastica! El a lucrat 25 de ani ca gunoier in tara sa.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Gabriel Victoria este unul dintre arbitri care vor oficia la Campionatul Mondial. Originar din Panama, el va indeplini rolul de arbitru de tusa.

In viata de zi cu zi, Gabriel Victoria este gunoier pe strazile din capitala statului Panama, care poarta acelasi nume.

Tusierul are 3 copii si doi nepoti si a povestit intr-un interviu ca a lucrat ca gunoier in ultimii 25 de ani!

El a reusit sa isi indeplineasca marele vis si a ajuns la Campionatul Mondial.

"Am avut un traseu pozitiv, e ceva fantastic pentru mine si pentru Jhon Pitti (n.r celalalt arbitru panamez de la Cupa Mondiala)", a spus Gabriel Victoria.

"De 4 ani ma pregatesc fizic si psihic, particip la seminarii si dau teste. Am mai avut meciuri internationale. Ii multumesc lui Dumnezeu ca voi avea aceasta sansa", a mai spus el.

Gabriel Victoria este gunoier de 25 de ani si arbitru de 20. De 11 ani el are statutul de arbitru international.

Panamezul spune ca nu ii este rusine cu meseria sa de zi cu zi si ca nu isi doreste sa o schimbe.

"In Panama avem o liga semiprofesionista, astfel ca arbitrii nu sunt asa de bine platiti. Trebuie sa ne cautam si alte meserii.

Meseria mea nu e cea mai usoara. Ma trezesc in fiecare dimineata la 3:00, iar la 5:00 sunt deja pe strazi, alaturi de colegii mei.

La 11:00 merg acasa pentru o pauza, iar seara merg la antrenamente.



Ma amuz uneori, pentru ca lumea crede ca ma trag dintr-o familia cu bani. Dimpotriva, sunt foarte modest si am reusit totul cu sacrificii.



Trebuie sa lupti pentru visul tau. E greu, dar nu e niciodata imposibil. Cheia succesului sta in disciplina", a mai spus arbitrul.

Gabriel Victoria castiga aproximativ 100 de dolari pentru fiecare meci la care oficiaza in Panama. Pe luna, un arbitru are in jur de 4 meciuri.

Panama s-a calificat pentru prima data in istorie la un Campionat Mondial, iar din lotul echipei face parte si dinamovistul Jaime Penedo.