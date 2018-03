Momente CONFUZE pe Wembley din cauza VAR: "O sa ne distram la Cupa Mondiala!" Cum a egalat Italia

Arbitrajul VIDEO va fi folosit pentru prima data la un turneu final de Cupa Mondiala.

VAR a fost introdus pentru a scuti fotbalul de controversele legate de arbitraj, insa sistemul a inceput sa produca tot mai multe faze confuze.

S-a intamplat si aseara, la amicalul de gala dintre Anglia si Italia de pe wembley.

Cu 5 minute inainte de final, Anglia conducea cu 1-0, moment in care debutantul James Tarkowski pare ca ii pune piedica lui Federico Chiesa in careu. In timp ce italienii se pregateau sa execute corner, arbitrul a decis sa se uite la reluare pe TV, iar apoi a hotarat sa acorde penalty.

Au urmat proteste, cu Kyle Walker in centrul atentiei, dupa care Insigne a executat cu sange rece si a adus egalarea pentru italieni.

"O sa ne distram la Cupa Mondiala", titreaza englezii in urma partidei.

VAR will be a lot of fun at the World Cup. ???? — Gary Lineker (@GaryLineker) March 27, 2018



Anglia si Italia au remizat, scor 1-1. VIDEO AICI