Cea mai mare UMILINTA pentru argentinieni a venit dupa meci! Mesajul DUR al lui Diego Costa: "Sa-i multumiti lui Dumnezeu!"

Vicecampioana mondiala, Argentina, a fost umilita de Spania in partida amicala de aseara, scor 6-1 pentru iberici.

Atacantul spaniol cu origini braziliene, Diego Costa, le-a dat inca o palma argentinienilor dupa Spania 6-1 Argentina. Diego Costa a deschis scorul in partida de aseara si, la final, a avut un mesaj pentru presa si fanii nationalei din America de Sud.



"Trebuie sa analizezi fiecare aspect, voi in Argentina il criticati pe Messi mult dar va pot spune ca fara Messi lucrurile sunt foarte diferite, un jucator ca Messi nu trebuie criticat vreodata, trebuie sa-i multumiti lui Dumnezeu ca il aveti. Messi trebuie mereu tratat bine, chiar si cand are un meci mai slab la nationala, sa-l ai pe teren schimba lucrurile" a fost mesajul lui Diego Costa pentru argentinieni.

Costa l-a laudat si pe coechipierul sau, Isco, cel care a inscris 3 goluri: "Am vazut si astazi, Isco poate juca in orice echipa din lume! Desigur ca vreau sa fiu la Mondial, voi da tot ce am mai bun pentru a fi in echipa. Morata are increderea selectionerului, Rodrigo este foarte buna si uitati-va la Aspas, ce reuseste, este o lupta frumoasa (pentru titularizare)" a mai spus Costa.