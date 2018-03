"UMILINTA, CATASTROFA, PUMN IN FIGURA!" Argentinienii se tem pentru Cupa Mondiala: "Fara Messi nu existam!" VIDEO

Spania a umilit Argentina intr-un amical privit de Messi din tribune.

Presa din Argentina trage semnalul de alarma dupa umilinta din Spania.

"Umilinta, catastrofa", scrie Ole. "Un pumn in figura", noteaza La Nacion.

"Fara Messi nu existam! Cupa Mondiala e in pericol", mai scrie sursa citata.

"Acum stim realitatea. Meciul asta ridica multe intrebari la care selectionerul trebuie sa gaseasca raspunsul pana la Cupa Mondiala din Rusia", scrie Clarin.

Accidentat, Messi a primit partida din tribunele stadionului din Madrid, iar in minutul 80 s-a ridicat si a plecat.

Spania s-a impus cu un categoric 6-1 in fata vicecampioanei mondiale Argentina, in meciul amical pe care cele doua super-puteri ale fotbalului l-au disputat marti seara pe stadionul Metropolitano din Madrid, in fata 65.541 de spectatori.

Isco Alarcon, jucatorul lui Real Madrid, a reusit o "tripla" pentru La Roja, in minutele 27, 52 si 74, celelalte goluri fiind marcate de Diego Costa (12), Thiago Alcantara (55) si Iago Aspas (73) pentru invingatori, respectiv Nicolas Otamendi (39).

De mentionat, insa, ca Argentina nu a putut conta nici in acest joc pe capitanul si marea sa vedeta, Lionel Messi, care a acuzat probleme musculare, ratand si amicalul disputat vineri la Manchester impotriva Italiei, castigat cu 2-0 de sud-americani.

Nationala "albiceleste" a primit, astfel, o corectie dura, cu 79 de zile inaintea Cupei Mondiale din Rusia, aceasta fiind al treilea esec din istoria fotbalului argentinian cu un asemenea scor, dupa cele suferite in fata Cehoslovaciei (la CM din 1958) si Boliviei (in preliminariile sud-americane din 2009).

In schimb, reprezentativa Spaniei, campioana mondiala din 2010, ramane neinvinsa de la numirea in postul de selectioner a lui Julen Lopetegui, sub conducerea caruia a disputat 18 meciuri incepand din vara anului 2016, reusind sa inscrie de fiecare data cel putin un gol.

Echipele de start:

Spania: De Gea - Dani Carvajal, Pique (Azpilicueta, 72), Sergio Ramos, Jordi Alba (Marcos Alonso, 79) - Koke, Thiago Alcantara (Parejo, 83), Iniesta (Saul, 56), Isco (Lucas Vazquez, 76), Marco Asensio - Diego Costa (Iago Aspas, 46).

Argentina: Romero (Caballero, 22) - Bustos (Mercado, 62), Tagliafico, Otamendi, Rojo - Macherano (Pavon, 56), Biglia - Banega (Pablo Perez, 62), Meza, Lo Celso (Acuna, 84) - Higuain (Lautaro Martínez, 59).

