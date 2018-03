Messi este principalul favorit la titlul de golgheter, Argentina abia pe locul 5 in topul sanselor la Mondial! Ce tara are cota cea mai mica la castigarea turneului final

Casele de pariuri o vad pe Germania ca mare favorita la apararea titlului mondial castigat in 2014.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Nationala Germaniei este vazuta ca mare favorita la castigarea titlului mondial din Rusia - echipa lui Joachim Low a reusit sa cucereasca trofeul in 2014 iar anul trecut a castigat Cupa Confederatiilor desi a folosit o echipa fara multe numele grele.

Finalista in urma cu 4 ani, Argentina este doar a 5-a favorita la castigarea Mondialului cu cota 9. In fata sud-americanilor mai sunt, in aceasta ordine, Brazilia, Franta si Spania. Campioana Europei, Portugalia, are o cota atragatoare pentru titlul suprem, 25, fiind sub Belgia si Anglia. Panama este tara cotata cu cele mai mici sanse la titlul mondial, avand cota 1001!

In ceea ce priveste titlul de golgheter al turneului, Lionel Messi este vazut ca mare favorit cu cota 9, fiind urmat in clasament de Neymar si Cristiano Ronaldo. Antoine Griezmann, Harry Kane si Timo Werner sunt urmatorii in acest clasament.