Messi, amintiri DUREROASE din copilarie: "Imi injectam hormoni in picioare in fiecare seara!"

Leo Messi a avut probleme de crestere in copilarie.

Messi a oferit un interviu intim postului America TV din Argentina, inaintea partidei amicale cu Anglia de la Manchester.

Messi a avut probleme de sanatate cand era mic, iar asa a ajuns la Barcelona. La 8 ani, Messi isi injecta singur hormoni in picioare, iar tratamentul scump i-a impins pe parintii sai sa caute o solutie in Europa. Asa a ajuns la Barcelona, care a observat talentul sau remarcabil.

"Imi faceam injectii in fiecare seara. A inceput la 12 ani. Nu e ceva ca m-a marcat.

La inceput, parintii mei imi faceau injectiile, cand aveam 8 ani. Apoi am invatat si le faceam singur. Era un ac mic, nu durea. Era rutina, pentru mine asta era normalitatea, ma injectam in fiecare seara", a povestit Messi.

Pretul tratamentului era imens pentru familia sa, 1500 de dolari pe luna, suma preluata de Newll's Old Boys si mai departe de clubul Barcelona, care l-a legitimat pe Messi cand avea 13 ani.

"Mi-a fost foarte greu la inceput la Barcelona. Eu m-am adaptat rapid, dar familia mea nu. Fratii mei auu vrut sa se intoarca in Argentina si au facut-o pana la urma. Am ramas singur cu tatal meu, care m-a intrebat: ce sa facem? Iar eu i-am raspuns ca vreau sa ramanem", a spus Messi.

Messi si-a incheiat tratamentul la 14 ani, iar de atunci cariera lui a explodat. La 30 de ani, Messi are 374 de goluri in 410 meciuri pentru Barcelona si toate trofeele posibile in palmares.

Messi mai are un singur vis: sa ridice trofeul Cupei Mondiale cu Argentina la Mondialul din Rusia, dupa ce a jucat finala in 2014.