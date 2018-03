Meci MONDIAL pentru nationala Romaniei contra Argentinei lui Messi: "Este o echipa extraordinara, sper sa le punem probleme!"

Ne pregatim de marele meci cu Messi.

Federatia discuta cu Argentina pentru un meci inainte de mondial. In 2014, Messi a venit la Bucuresti. Acum, romanii se vor duce peste el la Buenos Aires.

De 20 de ani, Romania nu se califica la mondial, dar si-a facut un obicei si din 4 in 4 ani joaca un meci tare cu Argentina. "Sunt discutii" - recunoaste seful Federatiei. De aceasta data, argentinienii ne cheama la ei la sfarsitul lunii mai. In 2014, Messi a fost pe National Arena, iar Romania - Argentina s-a terminat 0-0.

"Este o surpriza, ma bucur foarte mult deoarece Argentina este o echipa extraordinara. Inca nu am avut ocazia (sa joc contra lui Messi) si ma bucur foarte mult, sper sa fiu prezent la acel meci. Pana la urma daca jucam cu Argentina trebuie sa o si punem in dificultate!" a spus Claudiu Keseru.



Torje l-a dezbracat pe Messi in 2014. "Al naibii! Pitic la pitic trage" - a comentat atunci Piturca.

"Nu stiu, probabil ca tot unul care are viteza ca sa alerge mai repede spre el!" a mai spus Keseru.