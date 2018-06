Fara precedent! Federer i-a raspuns lui Tiriac, dupa ce romanul l-a criticat in primavara: "Criticile au mers prea departe"

Ion Tiriac s-a declarat nemultumit in urma cu doua luni si jumatate de faptul ca Roger Federer a decis sa sara peste sezonul pe zgura.

Roger Federer a vorbit acum intr-un interviu acordat cotidianului elvetian Blick, raspunzandu-i lui Ion Tiriac.

Romanul s-a declarat deranjat in luna aprilie de faptul ca Federer a anuntat ca nu va juca in 2018 pe zgura. Acest lucru a insemnat totodata ca elvetianul a sarit peste turneul de la Madrid, al careui "boss" este Ion Tiriac.

Roger Federer a declarat in Blick ca "fiecare poate spune ce vrea, dar ca unele critici au mers prea departe".

"Exista libertatea de exprimare si fiecare poate spune ce vrea! Sunt sigur ca nu sunt de acord cu cei care spun ca trebuia sa joc. Ei bine, am niste standarde ridicate si vreau ca oamenii sa-l vada pe cel mai bun Roger Federer. Sunt bine, dar am nevoie de o perioada de pregatire pentru a tine pasul cu ceilalti. Oamenii uita ca uneori nu este atat de simplu. In plus, am patru copii alaturi de care vreau sa-mi petrec timpul.

Imi pare rau, dar am fost in circuit pentru aproape 20 de ani, iar timp de 17 ani am jucat din ianuarie pana in noiembrie. Eu nu am facut precum Hewitt sau Roddick... Din cauza accidentarii mi-a fost clar. Daca vreau sa joc cat mai mult timp, am nevoie de pauze. Inteleg frustrarea unor directori de turnee, inclusiv cei pentru care am facut atatea... Dar cred ca m-ar fi putut proteja spunand ca Roger este liber sa decida. Criticile au mers prea departe!", a spus Federer pentru Blick.

Ce spunea Tiriac in aprilie.

"Roger Federer este cu siguranta cel mai bun jucator din istorie, dar nu se comporta corect! Nu e corect ce mi-a facut! Nu cred ca abordarea sa este una dreapta. Pur si simplu isi alege turneele la care joaca.

Este greu de imaginat acest lucru in alte sporturi. Cum ar fi ca Lewis Hamilton sa spuna ca nu merge la cinci curse de Formula 1 pentru ca nu are chef?", spunea Tiriac.