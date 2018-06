"Eu sunt Putin al Suediei!" Zlatan Ibrahimovic loveste DIN NOU! Motivul incredibil pentru care vrea sa mai joace fotbal 10 ani

Zlatan a dat un nou interviu in stilul sau caracteristic.

"Ma vad mai degraba fiind ca Putin. Daca nu ar mai fi rege in Suedia, atunci mi-as asuma rolul" este ultima declaratie controversata a lui Zlatan Ibrahimovic, prezent la Mondialul din Rusia ca fan dupa ce nu a fost convocat la turneul final.

Intr-un interviu pentru Vinnarpodden, jucatorul celor de la Los Angeles Galaxy a vorbit despre ce ar fi facut daca nu era fotbalist. "Tatal meu voia sa fiu avocat, dar nu ma vedeam facand asta. Ma vad mai curand ca fiind ca Putin. Eu sunt noua Suedie, e o certitudine.



Ma vad 200% ca fiind suedez. Nu inseamna nimic pentru mine cand mi se spune ca nu sunt suedez pentru ca parintii mei nu sunt de aici. M-am nascut in Suedia, reprezint Suedia si am facut mai multe pentru Suedia decat orice alt individ de-a lungul timpului. Si nu este vreun semn de intrebare, e o certitudine.



Cand jucam la Malmo, am spus ca voi ajunge in Italia, ca voi fi cel mai bun suedez si cel mai bun din lume. Tot ce am spus s-a intamplat. Singura diferenta este ca oamenii acum recunosc: asta chiar s-a intamplat. Singurul lucru pe care il regret este ca noua generatie nu mai poate vedea in direct. Mi-as fi dorit sa pot continua inca 10 ani ca noua generatie sa ma vada" a declarat Zlatan Ibrahimovic.

Suedia se poate califica in optimile Cupei Mondiale din Rusia daca o invinge pe Germania in al doilea meci al grupei F.