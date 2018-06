This is ZLATAN! Ibrahimovic a reusit o noua dubla pentru LA Galaxy! Gafa uriasa de care a profitat atacantul

Neinclus in lotul Suediei pentru Campionatul Mondial, Zlatan Ibrahimovic continua sa marcheze pentru LA Galaxy.

Zlatan Ibrahimovic se simte excelent la Los Angeles - plecat la inceputul anului de la Manchester United, Zlatan a ajuns la 7 goluri in 11 partide pentru LA Galaxy. Ultimele 2 au venit contra celor de la Real Salt Lake.

Mai intai, Zlatan a profitat de o gafa uriasa a portarului Nick Rimando, cel care a boxat aiurea o minge iar Ibrahimovic a trimis in poarta goala cu capul. Sase minute mai tarziu, Zlatan a reusit dubla dupa centrarea lui Servando Carrasco.

Kamara a inscris ultimul gol al partidei si LA Galaxy s-a apropiat de zona play-off-ului, fiind pe locul 8, insa la doar 4 puncte de pozitia a 3-a.

Zlatan heads it home to give @LAGalaxy the lead 1-0. #LAvRSL https://t.co/odRf5z8dRE