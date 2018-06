L-au crescut pe Zlatan si au jucat finala de Champions League! Cine e Malmo, adversara CFR-ului din turul 2 al Ligii

CFR Cluj va juca in turul 2 preliminar al Champions League impotriva invingatoarei din partida Malmo vs. castgaitoarea turneului preliminar care se joaca in Gibraltar.

Malmo FF este cel mai important club din campionatul suedez, fiind campioana en-tire din Suedia. Este condus de pe banca de Uwe Rosler, fost jucator german care a evoluat la Manchester City intre 1994 si 1998.

Malmo a cucerit pana acum 23 de titluri si 20 de cupe in Suedia si nu a jucat niciodata impotriva unei echipe din Romania.

Cel mai important jucator al formatiei este Markus Rosenberg, fost international suedez, care a jucat la Ajax si Werder Bremen.

In 1979 au ajuns in finala Cupei Campionilor, pe care au pierdut-o in fata celor de la Nottingham Forest din Anglia cu scorul de 1-0.

Cea mai mare performanta in competitiile europene recente este calificarea in grupele Champions League in sezonul 2015-2016, unde au fost in grupa cu Real Madrid, PSG si Sahtion Donetk, reusind o victorie in meciul tur cu Sahtior, 1-0 pe teren propriu, ulterior fiind invinsa cu 4-0 de ucraineni.

Nu au niciun jucator in nationala Suediei pentru Mondial. Nordicii nu au in lot niciun suedez care evolueaza in campionatul intern.

Cel mai cunoscut jucator lansat de Malmo e Zlatan Ibrahimovic, care a jucat pentru club intre 1999 si 2001.