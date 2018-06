BREAKING NEWS | Atac armat: patru suporteri ai nationalei Suediei au fost impuscati pe strada. Unde a avut loc incidentul

Un atac armat a avut loc in centrul orasului suedez Malmo.

Cel putin patru persoane au fost impuscate in orasul suedez Malmo de catre un suspect inarmat cu o arma automata, anunta presa locala!



Atacul a avut loc dupa meciul dintre Suedia si Coreea de Sud, incheiat cu victoria nordicilor cu 1-0, la Campionatul Mondial din Rusia.



Suspectul a fugit si este in continuare cautat de Politia Suedeza.



Pana in acest moment, motivul atacului nu este cunoscut.