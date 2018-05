Brazilia a anuntat LOTUL pentru Campionatul Mondial din Rusia! Care e marea surpriza a lui Tite si cine ii ia locul lui Dani Alves

Una dintre marile favorite la castigarea Mondialului a anuntat lotul de 23 de jucatori.

Tara cu cele mai multe titluri mondiale in palmares, 5, a anuntat lotul pe care se va baza la turneul final ce va incepe pe 14 iunie cu partida Rusia - Arabia Saudita. Brazilia este si la aceasta editie una dintre marile favorite, alaturi de Germania si Spania.

Selectionerul nationalei, Tite, a fost nevoit sa faca o schimbare importanta in ultima saptamana dupa accidentarea lui Dani Alves, cel care ar fi fost titular pe postul de fundas dreapta. In locul acestuia a fost adus Danilo de la Manchester City.

Marea surpriza din lotul de 23 este in atac - Taison de la Sahtior Donetsk a fost ales de Tite si va reprezenta o solutie pentru ofensiva Braziliei alaturi de Neymar, Douglas Costa, Roberto Firmino si Gabriel Jesus. Taison a fost ales in dauna lui Willian Jose, cel care a marcat 15 goluri pentru Real Sociedad in acest sezon. O alta absenta din lot este Talisca, jucatorul celor de la Besiktas.