Neymar a vorbit pentru prima data despre posibilitatea unui transfer la Real! Seicii i-au promis noului antrenor ca brazilianul nu pleaca in vara

Neymar a vorbit despre eventuala sa plecare de la PSG.

Neymar s-a declarat enervat de toate aceste informatii care apar in presa internationala si spune ca pentru moment se concentreaza doar pe ce are de facut cu echipa nationala la Campionatul Mondial din Rusia.



"In fiecare perioada de transferuri se vorbeste despre asta, nu sunt in discutii cu nimeni in acest moment. Toata lumea stie de ce am venit aici, ce obiective am. Acum, obiectivul principal este legat de Campionatul Mondial, nu de un transfer. Mi-am petrecut toata viata vorbind despre transferuri in fiecare perioada de mercato, e enervant putin", a declarat Neymar pentru L'Equipe.

Potrivit MundoDeportivo, brazilianul le-ar fi spus colegilor sai Thiago Silva, Thiago Motta, Dani Alves si Marquinhos ca va pleca de la PSG daca va castiga turneul final din Rusia, din aceasta vara.

Pe de alta parte, Suddeutsche Zietung sustine ca Thomas Tuchel a avut o discutie cu Neymar prin care viitorul antrenor al PSG-ului a incercat sa-l convinga sa ramana. Conform presei germane, Tuchel a avut o sedinta separata si cu sefii PSG-ului, iar seicii i-au dat asigurari ca Neymar nu va pleca in vara.

Neymar a venit la PSG in vara trecuta, in schimbul a 222 de milioane de euro.