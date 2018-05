"Beast mode" :) Messi a facut spectacol in ultimul amical al Argentinei: 3 GOLURI si un assist | VIDEO

Argentina a invins nationala statului Haiti, scor 4-0, intr-o partida amicala.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Messi, capitanul Argentinei, a facut spectacol. Vedeta de la Barcelona a reusit un hat-trick. Messi a deschis scorul in minutul 17, din penalty, iar in repriza a doua a marcat alte doua goluri in minutele 58, respectiv 66. Aguero a stabilit scorul final in minutul 69 din pasa aceluiasi Messi.

Argentina face parte din Grupa D la Campionatul Mondial din Rusia din aceasta vara. Islanda, Croatia si Nigeria sunt adversarele sud-americanilor in grupa de Mondial.