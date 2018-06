Batut si cu lacrimi in ochi, soferul taxiului explica de ce a intrat in multime, la Moscova

Un taxi a intrat in multime, sambata, la Moscova. Opt oameni, printre care si suporteri mexicani, au fost raniti si au ajuns la spital.

Taximetristul a incercat sa fuga de la locul accidentului, dar a fost prins imediat. Lumea a sarit pe el si l-a imobilizat, iar barbatul de 28 de ani a ajuns in arestul politiei.

Soferul spune ca a apasat din greseala acceleratia, insa martorii aflati la fata locului au senzatia ca ar fi intrat intentionat in multimea aflata pe trotuar.

Opt oameni au fost raniti si au ajuns la spital.

"N-am vrut, am incercat sa apas pedala de frana. Am intentionat sa las o persoana sa treaca, si atunci am vrut sa apas frana, dar in secunda urmatoare am apasat acceleratia. Credeam ca am piciorul pe frana."

"Nu stiu ce s-a intamplat, am intrat in oamenii de pe trotuar. M-am speriat, m-am dat jos si am inceput sa fug", a spus soferul.

Oamenii care se aflau in zona cred ca taximetristul a intrat intentionat in multime.

"Impresia mea e ca a intrat intentionat, pentru ca masina mergea foarte incet. Cum putea sa piarda controlul masinii si sa mai apese si acceleratia ca sa intre in multime?!"

VIDEO