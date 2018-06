Sumudica vrea sa-l salveze pe Alibec: "La suma ceruta de FCSB, Denis nu poate face pasul la Al-Shabab!" Solutia gasita de Sumi: cum il poate aduce in Arabia Saudita

Denis Alibec ar putea pleca de la FCSB in Arabia Saudita. Marius Sumudica vrea sa-l iau cu el la noua sa echipa.

Marius Sumudica, antrenorul sub comanda caruia Alibec a dat cel mai bun randament, vrea sa-l ia pe atacantul in varsta de 27 de ani la Al-Shabab, insa pretul de transfer cerut de Gigi Becali ar putea fi o problema. FCSB cere 1,7 milioane de euro in schimbul atacantului care a marcat un singur gol sezonul trecut, o suma pe care pana si bogatii din Arabia Saudita o considera prea mare raportata la cifrele fotbalistului.

Sumudica spera sa-l poata aduce pe Alibec sub forma de imprumut, cu optiune de cumparare.

"Trebuie sa mai aducem 4 straini. Ma gandesc si la jucatori romani, dar vom vedea. Stiti foarte bine relatia mea cu Alibec. Eu nu o sa uit niciodata ca m-a ajutat sa castig campionatul. El poate face diferenta in orice moment. Poate fi obiectul unui transfer, dar nu depinde de mine. Conteaza foarte mult si suma de transfer. Sa nu credeti ca arabii vor arunca cu banii pentru Alibec. E important sa alegem cu grija cei 4 straini pe care ii luam. Avem nevoie de un numar 9 si Alibec este unul dintre cei 3 pe care ii avem pe lista. Vom vedea la cine ne vom opri. Va fi foarte greu sa platim 1,7 milioane de euro. La suma asta Denis nu poate face pasul catre Al-Shabab. Eu cred in el si cu o pregatire buna poate face fată. Are si un dor de revansa, iar eu il cunosc si cred ca poate sa dea mult mai mult fotbalului decat a facut-o in acest sezon.

Eu n-am discutat deloc cu Alibec. Am avut o discutie preliminara cu impresarul lui, Florin Lovin. I-am spus ca mi-as dori sa-l iau, dar ca nu stiu dacă din punct de vedere material se va ajunge la un acord. Poate exista si varianta unui imprumut cu drept de cumparare. Si arabii se uita la jucatori inainte sa-i cumpere. Vad si ei ca n-a jucat foarte mult si a dat un gol si poate sunt suspiciosi. Eu am contract pe doi ani si vreau sa-l respect, nu vreau sa-mi iau nicio responsabilitate. La Kayseri am avut noroc pentru ca jucatorii pe care i-am adus si-au facut treaba", a declarat Marius Sumudica pentru DigiSport.