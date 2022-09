Belgienii formau atunci o echipă de temut în Europa, câștigaseră Cupa UEFA în 1983 și juaseră finala în 1984, având în componență mulți internaționali, printre care Scifo, un fel de Hagi al belgienilor, Grun, Vercauteren, Vandereyken și Vandenbergh.

Steaua pierduse în tur la Bruxelles cu 1-0, gol Scifo, iar la retur a făcut spectacol cu stadionul Ghencea arhiplin - 40.000 de oameni în tribune. Pițurcă a marcat de două ori, iar Balint o dată - golul de 2-0. A fost prima calificare a unei echipe românești în finala Cupei Campionilor Europeni.

„Am avut una bună și una rea cu Anderlecht. Cea bună, când am dat golul în semifinala din 1986, iar cea rea – când i-am întâlnit din nou în toamna lui 1986, în ediția de după ce am câștigat Cupa Campionilor. Atunci pierdusem cu 3-0 la Bruxelles, iar la București am ratat eu un penalty la 0-0. Am câștigat până la urmă cu 1-0 (n.r. - gol Boloni în minutul 71), dar nu a fost de ajuns”, povestește Balint.

„Le-am fost net superiori”

„În semifinale, când le-am dat 3-0, a fost cel mai bun meci al Stelei cu mine în teren în 9 ani, cât am stat acolo. Am jucat împotriva unui adversar foarte bun, cu jucători experimentați, supervaloroși, în frunte cu Scifo. Și le-am fost net superiori din toate punctele de vedere, și fizic, și tehnic. Ne-a ieșit perfect jocul.”, își aduce aminte actualul analist tv.

Fostul internațional ne-a istorisit și despre petrecerea de după victorie: „Am sărbătorit ca întotdeauna, am mers la barul Melody. Nu prea erau locuri multe în București unde să te distrezi. Acolo era spectacol cu dans, cu muzică, cântăreți de-ai noștri, cunoscuți, aveam mesele noastre, Păunescu era șeful de la Melody. Când era câte un succes din ăsta mare, acolo mergeam cu soțiile, cu prietenele, ne distram până pe la 1 noaptea, atât era programul.”

Cât a fost prima de joc? „Nu mai țin minte, nu prea rețin astea cu banii, doar când am luat ARO-ul ăla - asta e greu să uiți. Când mă întâlnesc cu colegii, zic unii: „Mai știi când am luat atâta?”. Eu nu mai rețin sumele. Banii nu erau așa importanți, eu voiam să joc bine, să fiu titular, să câștigăm și știam că banii vor veni.

Că erau 2000, 5000, 10.000 de lei sau un video... Cred că ne-au dat și atunci un video, nu mai știu sigur. Se vindeau foarte bine, luam 40.000-50.000 de lei pe unul. La un moment dat, i-am luta lui tata un Oltcit după ce am vândut un video și am mai pus eu vreo 12.000 de lei”.

Fotografii: Agerpres

16 aprilie 1986, semifinalele Cupei Campionilor Europeni

Steaua – Anderlecht 3-0 (în tur, 0-1).

Au marcat: Pițucă ('4 și '71), Balint ('23).

Steaua: Duckadam – Iovan, Bumbescu, Belodedici, Bărbulescu ('89 Weissenbacher) – Bălan, T. Stoica, Boloni, Balint ('87 Radu II) – Lăcătuș, Pițurcă. Antrenor: Emeric Ienei.

Anderlecht: Vekeman – Grun, Peruzovici ('74 Demol), Olsen, Andersen – Frimann, Vandereycken, Scifo, Vercauteren – Lozano (74 Gudjohnsen), Vandenbergh. Antrenor: Arie Haan.

„FCSB are șanse să câștige”

L-am întrebat pe Gabi Balint și despre meciul pe care FCSB îl va disputa joi împotriva lui Anderlecht, în grupele Conference League, transmis de PROTV și VOYO, de la ora 22.00: „Au șanse să câștige cei de la FCSB, joacă acasă, cu publicul de partea lor. Problema este că nu au un joc elaborat și nici un joc defensiv care să-ți dea siguranță. Sunt multe lacune, multe probleme, jucători care nu mai pot ajunge la valoarea pe care au arătat-o la un moment dat.

Se gafează, fundașii centrali nu sunt de nivel înalt, dar nu e vorba numai de gafele acestora, ci în general de faza defensivă, care nu e făcută așa cum trebuie. Dar e bine că nici Anderlecht nu mai e ce-a fost, nu mai este numărul 1 în Belgia”.