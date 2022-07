În fața unui stadion plin, Sepsi s-a văzut condusă după doar patru minute, în urma golului marcat de Seslar, însă echipa lui Cristiano Bergodi a reușit să egaleze chiar în prelungirile primului act, când Marius Ștefănescu a înscris la câteva clipe după ce ratase un penalty.

Reacția lui Bergodi, după victoria uriașă din Conference League

Din minutul 66, formația din Sfântu Gheorghe a jucat în superioritate numerică, după ce același Seslar a fost eliminat. În urma fazei respective, Sepsi a primit și un penalty, însă Alexandru Tudorie a ratat de la 11 metri. Totuși, covăsnenii au dat lovitura pe final, când reușita lui Nicolae Păun și autogolul lui Karamatic au adus victoria cu 3-1.

La conferința de presă de după meci, Bergodi s-a arătat foarte mulțumit de prestația elevilor săi, în special din minutul 25 până la final. Antrenorul lui Sepsi a ținut să le mulțumească fanilor și și-a avertizat jucătorii că lupta pentru calificare nu s-a încheiat încă.

"N-am intrat bine în joc, n-am fost agresivi. Această echipă a pasat foarte bine, sincer, iar noi nu eram prea agresivi și acolo ne-au făcut probleme, dar după 25 de minute am jucat foarte bine, am egalat, am avut ocazii.

Poate a fost și puțin trac al jucătorilor, fiind primul meci în preliminariile europene, dar după am intrat foarte bine în joc. În a doua repriză s-a văzut adevărata Sepsi, am avut o grămadă de ocazii și am meritat pe deplin victoria. Urmează a doua manșă, vom vedea ce se va întâmpla acolo, e un rezultat important pentru noi. Avem un scor bun acum, dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Se poate întâmpla orice într-un meci de fotbal.

Trebuie să mulțumim suporterilor noștri, a fost o atmosferă extraordinară. Cel mai frumos meci de când sunt aici, tot stadionul plin. Am făcut un tur și le-am mulțumit pentru că ne-au încurajat", a spus Bergodi.

Returul dintre Olimpija Ljubljana și Sepsi va avea loc în Slovenia, joi, 28 iulie, de la ora 20:00.

Dacă va trece în turul 3, Sepsi va urma să întâlnească învingătoarea din duelul Rijeka (Croația) - Djurgarden (Suedia). În tur, nordicii s-au impus cu 2-1.