Raul Florucz (23 de ani), atacantul formației slovene Olimpija Ljubljana, este așteptat să obțină cetățenia română în perioada următoare. Mircea Lucescu l-a descris drept "un jucător bun", care "pare că își dorește foarte tare să vină" la echipa națională.

Olimpija Ljubljana susține că a avut o ofertă de 2,5 milioane de euro pentru Raul Florucz



Florucz s-a născut în Vöcklabruck (Austria) din părinți români și a avut un parcurs atipic în carieră. Și-a făcut o mare parte a junioratului la LASK Linz, iar în 2019, la vârsta de 17 ani, s-a mutat în Croația, la Lokomotiva Zagreb, după ce a trecut cu brio un trial.



Olimpija Ljulbjana l-a cumpărat vara trecută din Croația pentru 100.000 de euro, iar Florucz traversează o perioadă excelentă care l-a adus și în atenția FRF, dat fiind că are origini românești. Sezonul trecut a marcat 9 goluri și a oferit 6 pase decisive, iar în stagiunea actuală, una în care echipa sa evoluează în grupele Conference League și a obținut 9 puncte în primele 4 etape, are deja 9 reușite și 6 assist-uri după 21 de jocuri.

Până la o eventuală convocare la naționala României, Florucz ar putea schimba clubul. Adam Delius, președintele de la Olimpija Ljubljana, a dezvăluit că a avut în vară o ofertă de 2,5 milioane de euro de la un club din afara Europei, însă a refuzat-o.

"Am o relație specială cu Raul. Înainte de startul sezonului mi-a cerut să îl las să plece la o altă echipă pentru că avea o ofertă senzațională. Mi-a spus că banii respectivi îl pot ajuta să asigure viitorul familiei, care mereu l-a susținut.



I-am spus așa: 'Uite, noi te-am luat gratis, dar acum avem o ofertă pe masă de 2,5 milioane de euro pentru tine. Totuși, nu te las să pleci acolo pentru că este clubul greșit pentru tine'.



Dacă era un club din Europa, probabil l-aș fi lăsat să plece. Raul a strălucit ulterior și i s-au deschis mai multe uși, inclusiv la echipa națională. A primit invitații din partea României și a Austriei.



El își dorește acum doar să joace, să marcheze și să ofere pase decisive. Aceasta este lumea lui. Dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut, atunci va avea o carieră briliantă", a spus Adam Delius, pentru Delo.

Olimpija Ljubljana vrea cel puțin 5 milioane de euro pentru Florucz

"Florucz nu este de vânzare acum, însă bineînțeles că există interes pentru el. Raul este fotbalistul care va stabili următorul record referitor la suma de transfer. Nu va pleca de la noi pentru mai puțin de 5 milioane de euro și sunt convins că va merge la un club mare. Sunt deja foarte fericit pentru el", a mai spus Adam Delius.

Cel mai scump jucător vândut vreodată de Olimpija Ljubljana este nigerianul Ezekiel Henty, cedat la Lokomotiv Moscova pentru 5 milioane de euro, în februarie 2016.

Pe locul 2 în această ierarhie se află celebrul portar Jan Oblak, vândut pentru 4 milioane de euro la Benfica, în 2010, când avea doar 17 ani.

Raul Florucz, despre posibilitatea de a îmbrăca tricoul naționalei României



"Ce pot să spun este că România e foarte interesată de mine pentru a juca la echipa națională, iar când o națională te caută nu poți refuza. Acum se pregătesc actele pentru cetățenia română, însă este foarte puțin probabil să joc pentru România în noiembrie pentru că aceste aspecte organizatorice necesită timp.



Când un antrenor atât de mare precum Mircea Lucescu vine la tine și îți spune că te vrea la echipa națională ești mândru. Să fim sinceri, eu nu sunt un nume mare.



Sincer să fiu, nu m-am gândit niciodată la vreo echipă națională. Mereu am spus că voi merge la naționala care mă va cauta prima. Desigur, am legături și în Austria, pentru că acolo m-am născut și am crescut. Familia și toți prietenii mei sunt acolo, dar România a făcut pasul în față și, așa cum am spus, nu poți refuza o echipă națională", a spus recent Raul Florucz, potrivit 90minuten.

VIDEO Mihai Stoichiță, pe 8 noiembrie: "Raul Florucz a început toate demersurile pentru obținerea cetățeniei"