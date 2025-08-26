Universitatea Craiova nu se va putea baza pe Ștefan Baiaram (22 de ani) pentru manșa retur cu Istanbul Bașakșehir, programată joi, de la 20:30, pe stadionul "Ion Oblemenco".



Mijlocașul ofensiv a ieșit șchiopătând de pe teren în finalul meciului de campionat cu Petrolul, iar marți a resimțit din nou dureri la genunchiul stâng.



Chiar dacă luni a efectuat un RMN care nu a relevat o accidentare gravă, Baiaram nu a putut duce la bun sfârșit antrenamentul de astăzi. În aceste condiții, staff-ul medical și tehnic au decis să nu riște și l-au scos din lot pentru duelul cu turcii. "Nu se vede nimic, dar are dureri. Șansele să joace sunt mici!", au transmis surse citate de GSP.



Inițial, fotbalistul postase pe Instagram un mesaj optimist, "Pregătit pentru ceea ce urmează", însă durerile l-au învins. Mai mult, oficialii clubului l-au retras pe Baiaram de la conferința de presă premergătoare meciului. Locul său fiind luat de căpitanul Nicușor Bancu.



Mesaj pentru fani: "Avem nevoie de tot orașul!"



În absența lui Baiaram, colegii săi fac un apel la suporteri să umple stadionul și să împingă echipa spre calificare, după victoria cu 2-1 obținută în Turcia.



"Am obținut un rezultat bun în Turcia și ne așteptăm ca stadionul să fie plin! Să ne susțină necondiționat, iar noi vom lupta pentru ei! La final vom fi calificați, asta e cel mai important", a spus Alexandru Crețu.



Vasile Mogoș a cerut și el mobilizare generală. "Nu ne trebuie doar 11 jucători, ci 30.000 de oameni. Nu este suficient doar echipa, avem nevoie de tot orașul!", a transmis fundașul.



Cum ar putea arăta Universitatea Craiova fără Baiaram: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Houri.

