Oltenii sunt lideri în clasament și sunt poate la cel mai bun sezon din ultimii ani, cu șanse de califiicare în faza principală din Conference League.

Mirel Rădoi a ”explodat” în timpul meciului cu Petrolul

Totuși, acest lucru nu îl mulțumește pe Mirel Rădoi, care pare din ce în ce mai tensionat pe banca echipei. Cu 15 minute înainte de finalul jocului, antrenorul formației din Bănie a fost un car de nervi.

În momentul în care Alexandru Crețu a deschis scorul, Rădoi a ”explodat” și a făcut semne nervoase către cineva aflat în spatele băncii tehnice, probabil un suporter care i-a înjurat pe olteni până la gol. Apoi, Rădoi a lovit puternic cu pumnul banca de rezerve și și-a aruncat ecusonul, gest pentru care a fost sancționat cu cartonașul galben de către centralul Florin Andrei.

